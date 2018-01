RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: Bundespräsident ist am vertrauenswürdigsten - Starke Verluste für die Kanzlerin

Köln (ots) - Dem Bundespräsidenten vertrauen die meisten DeutschenDie Deutschen haben kein überragendes Vertrauen zu ihren politischenInstitutionen - mit einer Ausnahme: 79 Prozent der Bundesbürgerbringen dem Bundespräsidenten großes oder sehr großes Vertrauenentgegen. Im Vergleich zu Anfang 2014, ebenfalls kurz nach einerBundestagswahl, ist das Vertrauen zum Staatsoberhaupt sogar um 8Prozentpunkte gestiegen. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner erläutertgegenüber der Mediengruppe RTL: "2012 war das Vertrauen zumBundespräsidenten nach den Rücktritten von Köhler und Wulff mit 32Prozent auf einem Tiefstand. Die als positiv empfundene Amtsführungvon Joachim Gauck und die hohe generelle Sympathie, die Frank-WalterSteinmeier schon als Außenminister besaß, haben das Vertrauen zum Amtdes Staatsoberhaupts wieder deutlich gestärkt."Rund die Hälfte der Deutschen setzen ihr Vertrauen in jenepolitischen Institutionen, die ihnen am nächsten sind: Bürgermeisterund Oberbürgermeister, Gemeindevertretungen, Stadtverwaltungen undLandesregierungen. Erst dahinter folgen Bundestag undBundesregierung. Der Europäischen Union trauen nach wie vor nur 37Prozent der Bundesbürger. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitutforsa stellt den Deutschen regelmäßig die "Vertrauensfrage". Dabeihaben die politischen Parteien noch nie sonderlich hoheSympathiewerte errungen. Daran hat sich auch jetzt nichts geändert,die Parteien landen, mit nur 19 Prozent, auf dem letzten Platz. Prof.Güllner zur Mediengruppe RTL: "Die Parteien sind zwar nichtsonderlich beliebt, aber aus vielen Untersuchungen wissen wir, dassdie große Mehrheit der Bürger sie dennoch für unverzichtbar hält,weil ohne sie das politische System der Bundesrepublik nichtfunktionieren würde."Während das Vertrauen zum Bundespräsidenten während der letztenvier Jahre deutlich größer geworden ist und das Ansehen der übrigenpolitischen Institutionen ziemlich stabil blieb, ist das Vertrauenzur Bundeskanzlerin erheblich gesunken, von 64 Prozent in 2014 aufaktuell 50 Prozent. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber derMediengruppe RTL: "Angela Merkels Vertrauensverlust ist imWesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen: 1. Viele Anhänger derCSU haben nach dem langen Streit zwischen den Schwesterparteien dasVertrauen zur Kanzlerin verloren. 2. Für viele AfD-Anhänger istAngela Merkel, anders als noch vor vier Jahren, zu einer Hassfigurgeworden. 3. Viele SPD-Anhänger sehen sich selbst, trotz der"GroKo"-Sondierungen, derzeit eher als Opposition - sie betrachtendie Kanzlerin dementsprechend als politische Gegnerin."Die Ergebnisse im Einzelnen: Es haben großes Vertrauen zu/zum/zur:1. Bundespräsidenten (79%, +8%punkte gegenüber 2014) 2.Bürgermeister/Oberbürgermeister (54%, 2014 nicht abgefragt) 3.Gemeindevertretung (52%, 2014 nicht abgefragt) 4. Stadtverwaltung(51%, -1%punkt) 5. Bundeskanzlerin (50%, -14%punkte) 6.Landesregierung (50%, -2%punkte) 7. Bundestag (48%, -1%punkt) 8.Bundesregierung (42%, -5%punkte) 9. Europäische Union (37%,unverändert) 10. Politische Parteien (19%, -4%punkte)Zum Vergleich: Bei den nicht-politischen Institutionen haben 83Prozent der Bundesbürger Vertrauen zur Polizei, 80 Prozent zu denUniversitäten, 78 Prozent zu den Ärzten und 75 Prozent zum eigenenArbeitgeber. Auch kommunale Unternehmen, Schulen,Meinungsforschungsinstitute und das Radio liegen imVertrauens-Ranking noch über dem Zweitplatzierten in der Liste derpolitischen Institutionen.Jüngere haben größeres Vertrauen zur Politik Die 18- bis29-Jährigen haben zu den meisten politischen Institutionen größeresVertrauen als die anderen Altersgruppen. Das gilt vor allem für dieGemeindevertretungen (61 gegenüber 51%), die Bundeskanzlerin (57gegenüber 51%), die Stadtverwaltungen (58 gegenüber 50%), dieEuropäische Union (52 gegenüber 37%) und die politischen Parteien (28gegenüber 18%). Die größten Skeptiker dagegen befinden sich in derAltersgruppe der 45- bis 59-Jährigen. Die zwischen 1958 und 1972Geborenen bringen allen politischen Institutionen geringeresVertrauen entgegen als die Gesamtbevölkerung. Das gilt vor allem fürden Bundestag, dem nur 40 Prozent dieser Altersgruppe trauen(gegenüber 54% in der Gesamtbevölkerung).AfD-Anhänger sind besonders misstrauisch Das Vertrauens-Rankingder politischen Institutionen offenbart tiefgreifende Unterschiedezwischen den Anhängern der "etablierten" Parteien (Union, SPD, FDPund Grüne) auf der einen und den Anhängern der Linken und der AfD aufder anderen Seite. Das Vertrauen zu den Institutionen ist am rechtenund linken Rand durchgängig sehr viel niedriger; das gilt vor allemfür Anhänger der AfD. Ein paar besonders gravierende Beispiele: 85Prozent der Anhänger "etablierter" Parteien haben "großes Vertrauen"zum Bundespräsidenten, aber nur 63 Prozent der Linken-Anhänger und 40Prozent der AfD-Anhänger. 58 Prozent der Anhänger von Union, SPD, FDPund Grünen trauen der Kanzlerin, bei den Anhängern der Linken sind esnur 27 Prozent, bei denen der AfD nur 13 Prozent. Nur 9 Prozent derAfD-Anhänger bringen dem Deutschen Bundestag Vertrauen entgegen(gegenüber 56% der Anhänger der "etablierten" Parteien). Nur 7Prozent der AfD-Anhänger halten die Bundesregierung fürvertrauenswürdig (gegenüber 49%), nur 6 Prozent die Europäische Union(gegenüber 42%).Meldungen sind mit Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung. Die Daten zum Vertrauen in die politischenInstitutionen wurden vom 15. bis 20. Dezember 2017 vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTLerhoben. Datenbasis: 2307 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte.