Köln (ots) - Sehnsucht nach einer neuen politischen Bewegung: InDeutschland könnte eine politische Bewegung nach dem Vorbild desfranzösischen Präsidenten Emmanuel Macron ebenfalls mit einem großenErfolg rechnen. Für das aktuelle RTL/n-tv-Trendbarometer hat forsaermittelt, dass 57 Prozent der wahlberechtigten Bundesbürger sichvorstellen könnten, "bei der nächsten Bundestagswahl eineSammlungspartei der Mitte wie die von Macron in Frankreich zuwählen".Damit übersteigt das Wählerpotential einer politischen Bewegung àla Macron bei weitem das Potential, das früher für "Protestparteien"wie eine "Haider"- oder "Sarrazin-Partei" (je 16%) ermittelt wurde.Es ist zudem sechsmal größer als das aktuelle Potential der Wähler amrechten Rand (9,5% aller Wahlberechtigten hatten im September bei derBundestagswahl der AfD ihre Stimme gegeben).Zuspruch erhielte eine "Macron-Partei" auch in Deutschland vorallem von denen, die sich der politischen und gesellschaftlichenMitte zugehörig fühlen, aber ihre Interessen bei den herkömmlichenParteien nicht mehr in ausreichendem Maße vertreten sehen und nichtfür radikales linkes oder rechtes Gedankengut anfällig sind.Lediglich in den unteren sozialen Schichten überwiegt, mit 48gegenüber 40 Prozent, der Anteil der Bundesbürger, die sich nichtvorstellen können, eine "Macron-Partei" zu wählen.Die Bereitschaft, einer "Macron-Partei" die Stimme zu geben, istbei ehemaligen Wählern der SPD (70%) oder der Union (68%) besondersgroß. Diese "vergessene Mitte" im Wählerspektrum - so forsa-ChefProf. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL - "wird durchdie in beiden Parteien erhobenen Forderungen nach einem stärkerenLinks- bzw. Rechtskurs verschreckt. Gäbe es für die große Mehrheitder Mitte in Deutschland eine politische Alternative wie vor einemJahr in Frankreich, geriete somit auch das gesamte derzeitigeParteienspektrum in Deutschland in Gefahr."Emmanuel Macron hatte im April 2016 eine eigene politischeSammlungspartei der Mitte ("En Marche") gegründet und wurde am 7. Mai2017 zum neuen französischen Präsidenten gewählt. Zwei Monate spätererrang seine Partei, inzwischen "La République en Marche", dieabsolute Mehrheit der Sitze.So würden die Deutschen derzeit wählen:Könnten sich die Deutschen zwischen den jetzt vorhandenen Parteienim Land entscheiden, dann ergäben sich im aktuellenRTL/n-tv-Trendbarometer kaum Veränderungen gegenüber der Vorwoche.CDU/CSU verbessern sich um einen Prozentpunkt, die Grünen verliereneinen Prozentpunkt. Bei allen anderen Parteien verändert sich nichts.Die Ergebnisse im Einzelnen: CDU/CSU 34 Prozent (Bundestagswahl32,9%), SPD 18 Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 12Prozent (8,9%), Linke 10 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 5Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden(5,2%). 25 Prozent sind unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler: 23,8%). Hier finden Sie aktuelle Grafiken zum Download.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten über Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom 28. Maibis 1. Juni 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.506 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Die Daten zu den Chancen einer "Macron-Partei" in Deutschlandwurden vom 30. Mai bis 1. Juni 2018 vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTLerhoben. Datenbasis: 1.503 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei RTL: Matthias Bolhöfer, Telefon: 0221 -45674227 Ansprechpartner bei n-tv: Bettina Klauser, Telefon 0221 -45674100 Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030-62882442Pressekontakt:Matthias BolhöferMediengruppe RTL DeutschlandRTL KommunikationTelefon: +49 (0221) 4567-4227Fax: 0221 / 4567 4292matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell