RTL/n-tv-Trendbarometer / CDU soll Partei der Mitte bleiben - Merz bei Frauen und jungen Wählern wenig beliebt

Köln (ots) - Deutsche gegen Rechtsschwenk der CDUIn der CDU wird heftig über den zukünftigen Kurs der Parteidiskutiert. Während Friedrich Merz und Jens Spahn fordern, dass derkonservative "Markenkern" der alten CDU wieder betont werden müsse,warnen andere - wie die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalenund Schleswig-Holstein - vor einem "Rechtsruck" und einem Bruch mitdem "Kurs der Mitte". Eine klare Mehrheit (63%) der Bundesbürger hältes laut aktuellem RTL/n-tv-Trendbarometer für falsch, wieder stärkerdie konservativen Werte zu betonen (das meinen nur 29%). Sie wollen,dass die CDU Merkels Modernisierungskurs fortsetzt und eine Parteider Mitte bleibt. Mit großer Mehrheit sprechen sich alleBevölkerungsgruppen für eine Beibehaltung des Mitte-Kurses der CDUaus. Auch von den CDU- und CSU-Anhängern halten diesen Kurs 65 bzw.60 Prozent für richtig. Lediglich die meisten Anhänger der AfD (74%)würden eine konservativere Ausrichtung begrüßen.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Ein Blick auf die Wahlergeb¬nisse zeigt, wie falsch eineOrientierung an der Vergangenheit für die CDU wäre, denn als derWertkonservative Helmut Kohl Kanzler war, ist die Wählersubstanz derUnion von 43,1 Prozent aller Wahlberechtigten bei der erstenKohl-Wahl 1983 um ein Drittel auf 28,5 Prozent bei der Wahl 1998geschrumpft. Dadurch wurde 1998 ein Machtwechsel möglich und GerhardSchröder Kanzler. Seit 1998 sank der Anteil der Union mit MerkelsKurs der Mitte nur noch um 13 Prozent von 28,5 auf 24,8 Prozent. Imgleichen Zeitraum verlor die SPD über die Hälfte (53%) ihrer Wähler."Merz bei Frauen und jungen Wählern wenig beliebtFriedrich Merz sprach bei seiner Vorstellung als Kandidat für denCDU-Vorsitz davon, dass "Frauen" und "junge Leute" in der CDU eineChance haben müssten. Doch gerade von diesen beiden Gruppen erhältMerz wenig Unterstützung. Könnten die Bundesbürger ihren Kanzlerdirekt wählen, würden sich im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer beider Alternative Merz-Nahles nur jeweils 33 Prozent der Frauen und der18- bis 29-Jährigen für Merz entscheiden. Und bei der AlternativeMerz-Scholz würden Merz sogar nur 26 Prozent der Frauen und 15Prozent der 18- bis 29-Jährigen wählen. Merkel hingegen würden beider Alternative Nahles 49 Prozent der Frauen und 44 Prozent der 18-bis 29-Jährigen, und bei der Alternative Merkel-Scholz 43 Prozent derFrauen und 47 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bevorzugen. Ähnlichgroße Unterstützung wie Merkel hätte Merz nur bei den über60-Jährigen. Zudem ist sein Rückhalt bei den CDU-Anhängern mit 56Pro-zent (Alternative Nahles) bzw. 48 Prozent (Alternative Scholz)deutlich geringer als der von Merkel mit 78 bzw. 72 Prozent.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Übersehen wird zudem, dass Merz auch in seiner Zeit als aktiverPolitiker nicht sonderlich populär war. Im Jahr 2000 hielten ihn imdamaligen RTL/n-tv-Trendbarometer nur 4 Prozent der Deutschen fürgeeignet, den Vorsitz der CDU zu übernehmen. 2002 trauten ihm nur 4,2005 nur 7 Prozent eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur zu. Und beieinem Politiker-Ranking 2002 landete Merz auf dem vorletzten Platz -hinter ihm rangierte nur noch der damals unbeliebteste PolitikerJürgen Möllemann."Grüne: 24 Prozent - SPD: 13 ProzentDie Unionsparteien profitieren davon, dass die CDU in Hessen trotzstarker Verluste weiterregieren kann - es geht gegenüber der Vorwochesogar um einen Prozentpunkt aufwärts. Die SPD würde derzeit nur nochvon 13 Prozent der Wahlberechtigten gewählt (-1 Prozentpunkt). AuchLinke und AfD verlieren je einen Prozentpunkt, Gewinner der Wochesind abermals die Grünen (+3 Prozentpunkte), die jetzt 11Prozentpunkte vor der SPD liegen.Die Ergebnisse im Einzelnen: CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl32,9%), SPD 13 Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 24Prozent (8,9%), Linke 9 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 5Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden(5,2%). 24 Prozent aller Wahlberechtigten sind derzeitunentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zur Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 29. 10. - 2. 11. 2018 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Die Meinungen zum politischen Kurs der CDU wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom31. 10. - 2. 11. 2018 erfragt. Datenbasis: 1.506 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.