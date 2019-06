RTL/n-tv-Trendbarometer: Bundesbürger begrüßen Abgrenzung der Union zur AfD - CDU/CSU gleichauf mit den Grünen

Köln (ots) - Die Mehrheit der Deutschen (73%) begrüßt es, dasssich die CDU-Führungsspitze klar von der AfD abgrenzt und eineZusammenarbeit ausschließt. Im RTL/n-tv-Trendbarometer äußern sichnur 22 Prozent der Befragten dagegen, dass die AfD ausgegrenzt wird.86 Prozent der CDU-Anhänger und 81 Prozent der CSU-Anhänger sinddafür, dass die Unionsparteien auf Distanz gehen zur AfD.Lediglich die Anhänger der AfD lehnen denUnvereinbarkeitsbeschluss der Union ab. Im Osten halten 98 Prozent,im Westen 95 Prozent der AfD-Anhänger die Abgrenzungspolitik der CDUfür falsch. Von den Ostdeutschen, die keine AfD-Anhänger sind,befürworten dagegen mehr als zwei Drittel (68%) die klare Haltunggegenüber der AfD.Drei Viertel der Deutschen (75%) sind überzeugt, dass sich dieAfD-Wähler durch die aktuelle Diskussion über die zunehmenderechtsradikale Gewalt nicht beirren lassen sondern weiter AfD wählen.Das denken auch die meisten AfD-Wähler selbst: 95 Prozent von ihnensagen, dass die Berichte über rechtsradikale Gewalt keinen Einflussauf ihre Wahlentscheidung haben.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Die klare Abgrenzung der CDU zur AfD wird von der großen Mehrheitder West- wie Ostdeutschen, die nicht mit der AfD sympathisieren,befürwortet. Damit ist auch die Abwanderung liberaler Wähler aus derpolitischen und gesellschaftlichen Mitte von der CDU zu den Grünenvorerst gestoppt. Dass die AfD trotz intensiver Diskussion über dieZunahme rechtsextremer Gewalt nicht an Sympathien verliert,bestätigt, dass es sich bei den AfD-Sympathisanten um eineverschworene Gemeinschaft mit einem weitgehend geschlossenen extremrechten Weltbild handelt."CDU/CSU legen zu:Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer kann sich die Union von ihrerSchwächephase etwas erholen. Gegenüber der Vorwoche legen CDU/CSU umzwei Prozentpunkte auf 26 Prozent zu und liegen jetzt gleichauf mitden Grünen an der Spitze. Grüne und AfD verlieren je einenProzentpunkt, ansonsten ändert sich nichts.Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, ergäbe sich folgendeStimmverteilung: CDU/CSU 26 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 12Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 26 Prozent (8,9%),Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 12 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sichfür eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 19 Prozent allerWahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler 2017: 23,8%).Habeck Favorit als grüner Kanzlerkandidat: Die Hälfte derDeutschen (51%) findet es "eher schwer vorstellbar", dass es innächster Zeit einen "grünen" Kanzler oder eine "grüne" Kanzleringeben könnte. 43 Prozent sind dagegen der Meinung, dass die Zeit reifsei für einen Regierungschef der Grünen. Im RTL/n-tv-Trendbarometerhalten vor allem die Anhänger der Grünen (86%) einen der Ihren fürkanzlerfähig. Schwer vorstellbar ist ein grüner Kanzler vor allem fürdie Ostdeutschen (56%), die über 60-Jährigen (57%) sowie die Anhängerder Union (82%), der FDP (80%) und der AfD (95%).Am ehesten könnten sich die Bundesbürger Robert Habeck oder CemÖzdemir als Kanzlerkandidaten der Grünen vorstellen: Robert Habeckhalten 38 Prozent der Deutschen für geeignet, 29 Prozent könnten sichCem Özdemir vorstellen. Dahinter folgen im RTL/n-tv-TrendbarometerAnnalena Baerbock und Katrin Göring-Eckardt (jeweils 11%) sowie AntonHofreiter (3%). Auch Frauen würden am ehesten einen der beiden Männeran die Spitze eines grünen Wahlkampfteams stellen. Von denGrünen-Anhängern würden 59 Prozent Habeck den Vorzug geben, dahinterfolgen Özdemir (35%), Baerbock (21%), Göring-Eckardt (17%) undHofreiter (5%).Bundesbürger gegen SPD-Doppelspitze:Zwei Drittel der Deutschen (67%) fänden es nicht gut, wenn die SPDkünftig von einer "Doppelspitze" geführt würde. 30 Prozent würden einFührungs-Duo befürworten. Auch unter den SPD-Anhängern ist eineMehrheit (56%) gegen eine Doppelspitze. Im RTL/n-tv-Trendbarometerglauben entsprechend nur 16 Prozent aller Befragten, dass die SPD miteiner Doppelspitze neue Wähler gewinnen könnte.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zum Verhältnis der CDU zur AfD, zur SPD und zupotentiellen Kanzlerkandidaten der Grünen wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 25. 6. - 28. 6. 2019 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.509 Befragte (506 in denneuen, 1.003 in den alten Bundesländern). StatistischeFehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte. Die Daten zur Parteipräferenzund zur politischen Kompetenz der Parteien wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 17. 6. - 21. 6. 2019 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Pressekontakt:Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland, Bettina Klauser, Telefon 0163 4564306Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 62882442Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell