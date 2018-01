RTL/n-tv-Trendbarometer: AfD verliert 2 Prozentpunkte - Regierungsbildung wichtigstes Thema für die Deutschen

Köln (ots) - Zu Beginn des neuen Jahres ändern sich dieParteipräferenzen im Vergleich zum Jahresende 2017 nur in Nuancen:Lediglich SPD und FDP können sich minimal (um je 1%punkt) verbessern.Einen spürbaren Rückgang um 2 Prozentpunkte hat nur die AfD zuverzeichnen. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber derMediengruppe RTL: "Offenbar hat der Konflikt der AfD mit der Polizei- mit der Institution also, der die Deutschen das größte Vertrauenentgegenbringen - der Partei geschadet." Die AfD-Politikerin Beatrixvon Storch hatte an Silvester in einem Tweet die Kölner Polizeiangegriffen, weil die an Neujahr Nachrichten auch in arabischerSprache verbreitet hatte.Die Ergebnisse im Einzelnen: CDU/CSU 34 Prozent (Bundestagswahl32,9), SPD 20 Prozent (20,5), FDP 9 Prozent (10,7), Grüne 12 Prozent(8,9), Linke 9 Prozent (9,2), AfD 10 Prozent (12,6). 6 Prozent würdensich für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2). Der Anteilder Nichtwähler und Unentschlossenen liegt bei 22 Prozent und damitetwas unter dem Anteil der Nichtwähler bei der Bundestagswahl (23,8Prozent).Wenn die Deutschen ihren Kanzler direkt wählen könnten, würdensich 47 Prozent für An¬gela Merkel entscheiden - genauso viele wieEnde 2017. Martin Schulz verliert noch einmal einen Prozentpunkt undliegt mit nur noch 18 Prozent 29 Prozentpunkte hinter Merkel. Auch imeigenen Lager bröckelt der Rückhalt für den SPD-Chef: Nur noch 53Prozent der SPD-An¬hänger würden sich derzeit für ihn entscheiden.Schulz liegt auch bei den früheren Stamm¬wählern der SPD, denArbeitern, hinter Merkel - mit 24 gegenüber 38 Prozent. 35 Prozentder Bundesbürger würden sich zum Jahresanfang für keinen von beidenentscheiden.Das wichtigste Thema: RegierungsbildungDie Bemühungen um eine Regierungsbildung sind für die Deutschenmehr als drei Monate nach der Bundestagswahl auch zu Beginn des neuenJahres immer noch das weitaus wichtigste Problem: 54 Prozent derBundesbürger interessieren sich für die "GroKo"-Sondierungen. Danebenverblassen die übrigen aktuellen Themen: 16 Prozent interessierensich für aktuellen Sport, 14 Prozent für den Konflikt mit Nordkorea,13 Prozent für Donald Trump und 12 Prozent für das Thema Flüchtlinge.Meldungen sind mit Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zurVeröffentlichung. Die Daten für die Kanzler- und dieParteien-Präferenz wurden vom 2. bis 5. Januar 2018 vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTLerhoben. Datenbasis: 2003 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte. Die Daten zu den wichtigsten Themen der Deutschenwurden vom 2. bis 5. Januar 2018 vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTLerhoben. Datenbasis: 1019 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.Ansprechpartner bei RTL: Matthias Bolhöfer, Telefon: 0221 -45674227 Ansprechpartner bei n-tv: Bettina Klauser, Telefon 0221 -45674100 Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030-62882442Pressekontakt:Alessia MaierMediengruppe RTL DeuschlandTelefon: +49 (0221) 456-74103alessia.maier@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell