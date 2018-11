RTL/n-tv-Trendbarometer / AfD steigt dank Flüchtlings-Debatte um 2 Prozentpunkte - Merz nur in zwei Bundesländern beliebter als Kramp-Karrenbauer

Köln (ots) - Merz verhilft AfD zu ZuwächsenDer durch Friedrich Merz ausgelöste neue Streit über das Asylrechtnützt ausschließlich der AfD: Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometerlegt die "Alternative für Deutschland" gegenüber der Vorwoche um 2Prozentpunkte zu. CDU/CSU und Linke verlieren jeweils einenProzentpunkt. Zu Beginn der Woche hatten lediglich 8 Prozent derBefragten die Flüchtlingsfrage als wichtiges Thema bezeichnet. AmEnde der Woche, nachdem Merz das im Grundgesetz verankerte Recht aufAsyl zum Thema gemacht hatte, hielten 26 Prozent der Bundesbürger dieMigration wieder für wichtig. Das gilt vor allem für Anhänger der AfD(62%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Die AfD profitiert jedes Mal, wenn ihr wichtigstes Thema - dieFlüchtlingsfrage - kontrovers diskutiert wird. Sie hat am Ende derWoche viele Wähler, die sich in den Wochen zuvor wegen derSpendenaffäre und der Veröffentlichungen über rechtsradikale Umtriebeabgewandt hatten, aus dem Lager der Nichtwähler zurückgewinnenkönnen. Deren Anteil sank gegenüber der Vorwoche um dreiProzentpunkte."Bei einer Bundestagswahl ergäbe sich derzeit folgendeStimmverteilung: CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 14Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 23 Prozent (8,9%),Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 14 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden sichfür eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 21 Prozent allerWahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen(Nichtwähler 2017: 23,8%).Vertrauen zu den Grünen wächstWelche Partei wird am ehesten mit den Problemen in Deutschlandfertig? Die Antworten auf diese Frage im RTL/n-tv-Trendbarometer: 19Prozent setzen ihr Vertrauen am ehesten in die CDU/CSU, 14 Prozent indie Grünen, 4 Prozent in die SPD, 10 Prozent in eine andere Parteiund 53 Prozent in gar keine Partei. Die aktuellen Werte belegen einestarke Verschiebung gegenüber dem Jahresanfang. Der "Kompetenzwert"der SPD hat sich seit Januar halbiert, der der Union ist um 8Prozentpunkte gesunken. Die Grünen lagen im Januar noch bei 3 Prozentund sind mit einem Zuwachs von 11 Prozentpunkten bislang Gewinner desJahres.Kramp-Karrenbauer in den meisten Bundesländern beliebter als MerzWenn die Deutschen ihren Kanzler direkt wählen könnten und die SPDihre Parteichefin Andrea Nahles als Kanzlerkandidatin aufstellenwürde, würde Annegret Kramp-Karrenbauer von mehr Wahlberechtigtengewählt (47%) als Friedrich Merz (38%). Bei der Alternative OlafScholz würde Merz dem RTL/n-tv-Trendbarometer zufolge mit nur 32Prozent sogar hinter Scholz (35%) liegen.In den einzelnen Bundesländern ist Kramp-Karrenbauers Beliebtheitnoch ausgeprägter. Merz erhält nur in Sachsen (39 gegenüber 37%) undin Mecklenburg-Vorpommern (37 gegenüber 33%) bessere Werte als "AKK".In allen anderen Bundesländern ist Kramp-Karrenbauer beliebter, amdeutlichsten in ihrem Heimatland, dem Saarland (67 gegenüber 38%), inHessen (53 gegenüber 40%), in Bremen (52 gegenüber 36%), inRheinland-Pfalz (51 gegenüber 41%) und in Thüringen (50 gegenüber42%). Sogar in Nordrhein-Westfalen, der Heimat von Merz, liegt er mit36 Prozent 12 Prozentpunkte hinter Kramp-Karrenbauer (48%). ImCSU-Land Bayern schafft Merz quasi ein Patt - 44 Prozent würden ihnwählen, 46 Prozent Kramp-Karrenbauer.Die Auswertung von 8.000 Interviews im November macht deutlich,dass Kramp-Karrenbauer den größten Zuspruch in der politischen Mitteerfährt (56%) sowie im linken Spektrum (41%), jeweils mit deutlichemVorsprung vor Merz. Merz dagegen würde von zwei Drittel derWahlberechtigten im rechten Lager gewählt (64%). Dieser Unterschiedzeigt sich auch bei jenen, die seit der Bundestagswahl der CDU denRücken gekehrt haben. Abwanderer zur AfD würden mit überwältigenderMehrheit Merz ihre Stimme geben (73%), 68 Prozent der Abwanderer zuden Grünen hingegen würden Kramp-Karrenbauer wählen.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Kramp-Karrenbauer kommt bei der 'Kanzlerfrage' auf ähnlich hoheWerte wie Angela Merkel, die trotz des näher rückenden Endes ihrerKanzlerschaft immer noch großes Vertrauen in der Bevölkerung genießt.Unter den CDU-Anhängern ist Merkel immer noch die Nummer 1, gefolgtvon Kramp-Karrenbauer und, mit deutlichem Abstand, von Merz."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zur Parteipräferenz wurden vom Markt- undMeinungsforschungsinstitut forsa vom 19. - 23. 11. 2018 im Auftragder Mediengruppe RTL erhoben. 