RTL/n-tv-Trendbarometer: Ärzte, Polizei, Schulen, Manager, Kirchen - wem vertrauen die Deutschen?

Köln (ots) - Die Deutschen haben großes Vertrauen zu ihrerPolizei, den Universitäten, den Ärzten und ihrem eigenen Arbeitgeber.Wem die Bundesbürger außerdem trauen, wem sie ihr Vertrauen entzogenoder neu geschenkt haben und von wem sie sowieso nichts erwarten -das offenbart das alljährlich zum Jahreswechsel ermittelteVertrauens-Ranking von forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL.Welchen Institutionen schenken die Deutschen ihr Vertrauen? JedesJahr zum Jahreswechsel erkundet forsa die Antworten der Deutschen aufdiese Frage, alle Antworten zusammen genommen ergeben eine deutsche"Vertrauens-Hitparade". Die Antworten spiegeln die Erfahrungen derBundesbürger während des vergangenen Jahres 2017. forsa-Chef Prof.Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Im Vergleich zu denErgebnissen des Institutionen-Rankings 2016 ist das Vertrauen zurPolizei und zu den Gewerkschaften größer geworden. Deutlich geringerist nach den Diskussionen über die Autoindustrie, die Pleite von AirBerlin sowie den geplanten Stellenabbau bei Siemens das Vertrauen zuUnternehmen (-18%punkte) und zu Managern (-7%punkte) sowie zu denAr-beitgeberverbänden und zu den Versicherungen. Durch dieislamistischen Terroranschläge ist auch das Vertrauen zum Islam(-16%punkte) und zum Zentralrat der Muslime in Deutschland(-15%punkte) deutlich gesunken."Deutliche Vertrauensverluste haben auch Bundeswehr (-7%punkte),Papst (-6%punkte) und Medien (Radio, Presse, TV je -4%punkte)erlitten. Schlimmer noch traf es die deutschen Schulen mit einemRückgang um 8 Prozentpunkte. forsa-Chef Güllner: "Durch die vielenfür die deutschen Schulen nicht sonderlich positiven Testergebnisseüber die Bildungssituation und anhaltende Klagen der Eltern über denZustand der Schulen und Unterrichtsausfälle ist auch das Vertrauen zuden Schulen gesunken."Das Vertrauens-Ranking bezieht sich auf nicht-politischegesellschaftlich relevante Institutionen. Im nächstenRTL/n-tv-Trendbarometer, am 8. Januar 2018, wird das Vertrauen in diepolitischen Institutionen analysiert. Die Ergebnisse im Einzelnen:1. Polizei (83%, +6%punkte vs. 2016)2. Universitäten (80% +/-0)3. Ärzte (78% +/-0)4. Eigener Arbeitgeber (75% +/-0)5. Kommunale Unternehmen (72% ¬- 2016 nicht abgefragt)6. Schulen (63%, -8%punkte)7. Meinungsforschungsinstitute (58%, -2%punkte)8. Radio (56%, -4%punkte)9. Papst (54%, -6%punkte)10. Bundeswehr (53%, -7%punkte)11. Krankenkassen (50%, -3%punkte)12. Gewerkschaften (49%, +7%punkte)13. Evangelische Kirche (48%, +2%punkte)14. Sparkassen (43%, -1punkt)15. Presse (40%, -4%punkte)16. Zentralrat der Juden (37%, -3%punkte)17. Fernsehen (28%, -4%punkte)18. Katholische Kirche (27%, +1punkt)19. Unternehmer (27%, -18%punkte)20. Arbeitgeberverbände (26%, -7%punkte)21. Banken (20%,¬-1%punkt)22. Versicherungen (17%, -6%punkte)23. Zentralrat der Muslime (13%, -15%punkte)24. Islam (9%, -16%punkte)25. Manager (6%, -7%punkte)26. Werbeagenturen (5%, -4%punkte)Ostdeutsche skeptisch gegenüber Kirchen und MedienOst- und Westdeutsche unterscheiden sich in ihrem Urteil übergesell-schaftlich relevante Institutionen in Deutschland zum Teilerheblich. Bei fast allen Institutionen ist das Vertrauen derOstdeutschen niedriger als das der Westdeutschen, bei 14 der 26Institutionen sogar deutlich niedriger. Besonders ausgeprägt sind dieUnterschiede bei den Kirchen und beim Papst sowie bei den Medien. Nur13 Prozent der Ostdeutschen schenken der Katholischen Kirche ihrVertrauen (Westdeutsche: 30%), 34 Prozent der Ostdeutschen trauen derEvangelischen Kirche (Westdeut¬sche: 50%) und 40 Prozent dem Papst(Westdeutsche: 57%). Ein ähnliches Bild bei den Medien: Nur 41Prozent der Ostdeutschen trauen dem Radio (Westdeutsche: 59%), nur 27Prozent der Presse (Westdeutsche: 43%) und sogar nur 16 Prozent demFernsehen (Westdeutsche: 30%). Lediglich drei Institutionen schenkendie Ostdeutschen ähnlich großes oder größeres Vertrauen als dieWestdeutschen - den Ärzten (79 vs. 78%), dem Zentralrat der Juden (39vs. 37%) und dem Zentralrat der Muslime (16 vs. 12%).Junge trauen dem eigenen ArbeitgeberWem vertrauen die Jungen und die Alten in Deutschland? Da gibt eser-hebliche Unterschiede zwischen der Gruppe der jüngsten Befragten(18- bis 29-Jährige) und der der Senioren (60 Jahre und älter). Nur40 Prozent der Jungen vertrauen dem Papst (Senioren: 66%), 47 Prozentder Evangelischen Kirche (Senioren: 55%) und nur 22 Prozent derKatholischen Kirche (Senioren: 35%). Die Jungen haben wenigerVertrauen zur Polizei als die Älteren ¬ (77 vs. 86%), dem Fernsehentrauen von den Jüngeren lediglich 13 Prozent (gegenüber 41% bei denÄlteren). Dem Radio trauen die Jüngeren gleichfalls weniger als dieÄlteren (54 vs. 61%), bei den Zeitungen dreht sich das Verhältnis: 48Prozent der Jüngeren halten die klassischen Medien für verlässlich(gegenüber 42% bei den Senioren) - und das, obwohl die Jüngeren diegedruckten Medien kaum noch nutzen.Größeres Vertrauen als die Älteren haben die Jungen vor allem zuÄrzten (86 vs. 79%), dem eigenen Arbeitgeber (82 vs. 75%), kommunalenUnternehmen (79 vs. 73%), Meinungsforschungsinstituten (65 vs. 55%),Gewerkschaften (67 vs. 48%), den Arbeitgeberverbänden (37 vs. 22%)und den Versicherungen (26 vs. 13%) sowie zum Zentralrat der Juden(45 vs. 40%), zum Zentralrat der Muslime (22 vs. 8%) und zum Islam(20 vs. 6%).Wem AfD-Anhänger nicht trauen: Papst, Radio, Krankenkassen,GewerkschaftenDas Vertrauens-Ranking offenbart, wie stark sich die AfD-Anhängervon denen anderer Parteien unterscheiden. Beinahe jedergesellschaftlichen Institution bringen die AFD-Anhänger geringeresVertrauen entgegen. Die stärksten Unterschiede: 72 Prozent derAfD-Anhänger trauen der Polizei (vs. 85% der Gesamtbevölkerung), 63Prozent dem eigenen Arbeitgeber (vs. 77%), 58 Prozent den kommunalenUnternehmen (vs. 74%), 49 Pro¬zent den Schulen (vs. 65%), 43 Prozentden Meinungsforschungsinstituten (vs. 61%), 28 Prozent dem Radio (vs.60%), 38 Prozent dem Papst (vs. 58%), 36 Prozent den Krankenkassen(vs. 52%), 30 Prozent den Gewerk¬schaften (vs. 51%), 26 Prozent derEvangelischen Kirche (vs. 52%), 34 Pro¬zent den Sparkassen (vs. 45%),14 Prozent den Zeitungen (vs. 45%), 13 Prozent dem Zentralrat derJuden (vs. 42%), 13 Prozent dem Fernsehen (vs. 30%), 21 Prozent derKatholischen Kirche (vs. 29%), fast niemand traut dem Zentralrat derMuslime (vs. 15%), 1 Prozent traut dem Islam (vs. 10%). forsa-ChefProf. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Die Anhängerder AfD haben nicht nur zu den politischen Institutionen, sonderngenerell zu allen Institutionen ein extrem geringeres Vertrauen. Dasin der Partei und ihren Anhängern tief verwurzelte Misstrauen ist einBeleg dafür, wie groß die Kluft zwischen der Minderheit derAfD-Wähler und der großen Mehrheit des Volkes ist. AfD-Anhängerstehen dem gesamten gesellschaftlichen System mit seinenverschiedensten Institutionen ablehnend und feindselig gegenüber."Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsaim Auftrag der Mediengruppe RTL vom 15. bis 20. Dezember 2017erhoben. Datenbasis: 2307 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5%¬punkte.Ansprechpartner bei RTL: Matthias Bolhöfer, Telefon: 0221 -45674227 Ansprechpartner bei n-tv: Bettina Klauser, Telefon 0221 -45674100 Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030-62882442Pressekontakt:Alessia MaierMediengruppe RTL DeutschlandKommunikationTelefon: +49 (0221) 456-74103alessia.maier@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell