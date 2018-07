RTL/n-tv-Trendbarometer: 67 Prozent der Deutschen halten das Vorgehen Seehofers und der CSU für verantwortungslos - CSU verliert 4,8 Prozentpunkte gegenüber der Bundestagswahl

Köln (ots) - Vor allem AfD-Anhänger stützen SeehoferWährend CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer das Zerwürfniszwischen CDU und CSU mit seiner Rücktritts-Androhung weitereskalieren ließ, ist er mit seiner Forderung nach einer nationalenLösung der Flüchtlingspolitik weiterhin ziemlich isoliert. ImRTL/n-tv-Trendbarometer findet sich nur unter den AfD-Anhängern eineMehrheit für Seehofers Position (88%). Zwei Drittel der Bundesbürgerdagegen (69%) wollen wie Angela Merkel eine europäische Lösung.Seehofer kann nicht einmal die Mehrheit der CSU-Anhänger überzeugen(49% von ihnen sind für Merkel, 48% für den Innenminister). Alleanderen stützen mehrheitlich die Kanzlerin - die Anhänger der CDU(83%), der SPD (85%), der Grünen (95%), der Linken (79%) und der FDP(66%).Die Deutschen sind besorgt über den Konflikt zwischen CDU und CSU.77 Prozent der Befragten sehen die Stabilität und Handlungsfähigkeitder Bundesregierung dadurch gefährdet. Die Bundesbürger sind auchgefragt worden, ob sie das Verhalten der CSU "für vertretbar undverantwor-tungsbewusst" halten. Zwei Drittel (67%) antworten mitNein, lediglich 26 Prozent der Befragten haben am Vorgehen derChristsozialen nichts auszusetzen. Auch die Mehrheit der CSU-Anhänger(55%) lehnt das Vorgehen der "eigenen" Partei ab. Eine starkeMehrheit an Befürwortern findet sich lediglich unter den Anhängernder AfD (85%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Das aktuelle Trendbarometer macht deutlich, dass dieFlüchtlingspolitik der CSU und ihr Auftreten gegenüber derSchwesterpartei nur von einer Minderheit für gut befunden wird. DieMehrheit der Deutschen unterstützt die Kanzlerin. Horst Seehofer undMarkus Söder haben die Christsozialen an den Abgrund geführt und dergesamten Union geschadet."CSU schwächt UnionEin starker Vertrauensverlust der CSU schwächt die Unionsparteieninsgesamt. Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer können CDU/CSU zwargegenüber der Vorwoche um ein Prozentpunkt zulegen - aber nur, weildie CDU sich erholt hat und derzeit mit 26 Prozent nur noch knappunter ihrem Bundestagsergebnis liegt (26,8%). Die CSU erreicht inBayern hingegen nur noch 34 Prozent (-4,8%punkte gegenüber derBundestagswahl). Das entspricht einem bundesweiten Ergebnis vonlediglich 5 Prozent (Bundestagswahl: 6,2%). Die FDP gewinnt einProzentpunkt, die Grünen verlieren ein Prozentpunkt gegenüber derVorwoche. Für Linke und AfD ändert sich nichts.Wenn in dieser Woche der Bundestag neu gewählt würde, ergäben sichfolgende Stimmenanteile: CDU 26 Prozent (Bundestagswahl 26,8%), CSU 5Prozent (6,2%), SPD 17 Prozent (20,5%), FDP 10 Prozent (10,7%), Grüne12 Prozent (8,9%), Linke 10 Prozent (9,2%), AfD 15 Prozent (12,6%).Fünf Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden(5,2%). 24 Prozent der Wahlberechtigten sind unentschlossen oderwürden nicht wählen (Nichtwähler: 23,8%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten über die Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom 25.bis 29. Juni 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.508 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Die Daten zum Streit über die Flüchtlingspolitik wurden vom Markt-und Meinungsforschungsinsti-tut forsa am 28. und 29. Juni 2018 imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.006 Befragte.Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Ansprechpartner bei RTL: Matthias Bolhöfer, Telefon: 0221 - 45674227Ansprechpartner bei n-tv: Alessia Maier, Telefon 0221 - 45674103Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 -62882442Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell