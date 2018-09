Köln (ots) - AfD-Anhänger wollen eine andere RepublikUnter dem Eindruck der Ereignisse in Chemnitz halten mehr als dieHälfte aller Bundesbürger (52%) das Ausmaß des Rechtsextremismus' inDeutschland und die Gefahr rechtsextremer Gewalttaten für daswichtigste Thema - weitaus wichtiger als die Themen Zuwanderung,Rente und Donald Trump (jeweils 9%). Wer sind die Anhänger der AfD,die diese rechte Protestwelle mitträgt, und wie denken diese"Wutbürger"? Die Auswertungen der im Rahmen desRTL/n-tv-Trendbaro-meters erhobenen Daten von AfD-Anhängern sowieWahlberechtigten ohne AfD-Präferenz belegt, dass sich dieAfD-Sympathisanten erheblich von der großen Mehrheit derWahlberechtigten nicht nur in den alten, sondern auch den neuenBundesländern und selbst von denen in der AfD-Hochburg Sachsenunterscheiden.So ist die AfD wie alle bisherigen rechtsradikalen Bewegungen inDeutschland eine Männer-Partei: Nur 27 Prozent ihrer gegenwärtigenAnhänger sind Frauen, 73 Prozent Männer. Weit über die Hälfte (56%)hat keinerlei kirchliche Bindungen. Die Hälfte (49%) verortet sichselbst im rechten politischen Spektrum. Über die Hälfte (52%) istzudem mit dem im Grundgesetz verankerten demokratischen System ansich nicht zufrieden (von den übrigen Wahlberechtigten nur 20%).Nicht bestätigt wird durch die vorliegenden Daten die häufigeVermutung, bei AfD-Anhängern handele es sich um gesellschaftlich undökonomisch "Abgehängte". Das Haushaltsnettoeinkommen der AfD-Anhängerist ebenso hoch wie das der übrigen Wahlberechtigten und liegtdurch-schnittlich bei über EUR 3.000,--. Obwohl es den meistenAfD-Anhängern ökonomisch nicht schlechter geht als allenWahlberechtigten, rechnen 71 Prozent von ihnen mit einerVerschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland.Von den Wahlberechtigten ohne AfD-Präferenz haben deutlich weniger(37% in ganz Deutschland; 34% in Sachsen) pessimistischeWirtschaftserwartungen.Starke fremdenfeindliche Elemente finden sich bei denEinstellungen der AfD-Anhänger gegenüber den Flüchtlingen. Währendvon den Wahlberechtigten ohne AfD-Präferenz nur 22 Prozent in ganzDeutschland und auch nur 23 Prozent in Sachsen angeben, dieZuwanderung verursache bei ihnen Angst, geben das 77 Prozent derAfD-Anhänger an. Und dass die Deutschen "um ihr Land kämpfen müssen",weil "Flüchtlinge Unruhe und Gewalt in unser Land" bringen, meinen 59Prozent der AfD-Anhänger, aber nur 8 bzw. 10 Prozent derWahlberechtigten ohne AfD-Präferenz in ganz Deutschland bzw. inSachsen. Materielle Nachteile durch Flüchtlinge haben nach eigenenAngaben nur 7 Prozent aller und 8 Prozent der sächsischenWahlberechtigten ohne AfD-Nähe gehabt, während das von AfD-Anhängerndeutlich mehr (39%) angeben. Die Befürworter einer "Willkommens- bzw.Multi-Kulti-Kultur" sind für die Mehrheit der AfD-Anhänger (51%)"Vaterlandsverräter".Knapp drei Viertel (71%) der AfD-Anhänger sind zudem davonüberzeugt, dass die Deutschen "den Tag noch bereuen werden, an demMerkel an die Macht kam". Ein Drittel (33%) der AfD-Sympathisantenmeint, Deutschland brauche wieder einen "starken Führer" und einViertel (24%) sieht im Nationalsozialismus durchaus auch "guteSeiten" (von allen übrigen Wahlberechtigten meinen das nur wenige -4% in ganz Deutschland und 5% in Sachsen).Drei Viertel der AfD-Anhänger (76%) sind auch davon überzeugt,dass die "deutschen Medien" von "ganz oben gesteuert" werden "undmeist nur unzutreffende Meinungen" verbreiten. Das glauben ansonstennur 17 Prozent aller und 21 Prozent der sächsischen Wahlberechtigten.76 Prozent der AfD-Anhänger glauben, dass die meisten Ostdeutschendie Ziele der AfD und von Pegida unterstützen - doch die vorliegendenDaten zeigen, dass dies überwiegend nicht der Fall ist.forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Es zeigt sich, dass die AfD keinesfalls, wie sie vorgibt, dieMeinungen der Mehrheit des Volkes repräsentiert, sondern nur dieeiner Minderheit, die anfällig ist für fremdenfeindliches undvölkisches Gedankengut. Selbst in ihren Hochburgen im Osten desLandes denkt die große Mehrheit nicht so wie die Minderheit derAfD-Anhänger."SPD auf neuem TiefstandIm aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer ändern sich die Werte allerParteien gegenüber der Vorwoche (mit Ausnahme der kleinenSplitterparteien). Verlierer der Woche: AfD (-2%punkte). Gewinner derWoche: Die Linke (+2%punkte). Union und FDP gewinnen je einenProzentpunkt, während SPD und Grüne je einen Prozentpunkt verlieren.Bei einer Bundestagswahl ergäbe sich derzeit folgendeStimmverteilung: CDU/CSU 31 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 16Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 15 Prozent (8,9%),Linke 10 Prozent (9,2%), AfD 14 Prozent (12,6%). 5 Prozent würdensich für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 27 Prozentaller Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nichtwählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:"Die AfD verliert aufgrund des sich formierenden Widerstands gegenGewalt von rechts, die Linke profitiert vom Medienecho über SahraWagenknechts neue Sammlungsbewegung 'Aufstehen'".Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometerfrei zur Veröffentlichung.Die Daten zur Struktur der AfD-Anhänger und ihren Einstellungenbasieren auf einer Analyse von im Rahmen des RTL/n-tv-Trendbarometersim Juli und August 2018 befragten 3.820 AfD-An¬hän-gern und 11.100Wahlberechtigten ohne AfD-Präferenz sowie einer aktuellen Befragungim Auftrag der Mediengruppe RTL vom 3. - 7. 9. 2018 (2.009 Befragte,davon 1.003 in den alten Bundesländern, 303 in Sachsen und 703 in denübrigen neuen Bundesländern).Die Daten zur Parteienpräferenz wurden vom 3. - 7. 9. 2018 imAuftrag der Mediengruppe RTL erhoben. 