"RTL - Wir helfen Kindern"-Patinnen Valentina und Cheyenne Pahde sagen dem Augenkrebs bei Kindern den Kampf an!

Köln (ots) - "Schau mal, das sind meine Zauberaugen!" Stolzpräsentiert der kleine Till den Schauspielzwillingen und "RTL - Wirhelfen Kindern"-Patinnen Valentina und Cheyenne Pahde mehrereGlasaugen, die er in einer Schachtel aufbewahrt. Der aufgeweckte undfröhliche Sechsjährige nennt so seine Ausgenprothesen, die ihm seitseinem zweiten Lebensjahr das rechte Auge ersetzen. Es ist fast einWunder, dass Till überhaupt noch lebt, denn vor vier Jahren wurde beiihm Augenkrebs diagnostiziert. Leider viel zu spät! "Till war gerademal zwei Jahre alt. Immer wenn wir an ihm vorbeigegangen sind, habenwir so ein seltsames Aufblitzen in seinem Auge gesehen, wie man esvon Katzen kennt", erinnert sich Till Vaters Tino. "Besorgt sind wirzum Augenarzt. Der sagte, dass Till bereits auf dem einen Auge blindist. Leider war der Krebs auch schon sehr weit fortgeschritten unddas andere Auge war ebenfalls mit einem Tumor befallen!" Umgehendwurde Till das blinde Auge entfernt. "Es war lange nicht klar, ob derKrebs gestreut hat. Wir wussten nicht, ob er überlebt und welcheChancen er hat. In den darauffolgenden zwei Jahren folgten sechsChemoblöcke, unzählige Operationen um immer neue Tumore zu entfernen,Bestrahlungen, Spritzen etc. Über 100 Narkosen hat mein tapfererKämpfer hinter sich. Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen, hatsein Lachen nie verloren. Nie! Damit hat Till uns so viel Kraftgegeben, das alles durchzustehen. Und er hat es geschafft: seit zweiJahren ist der Krebs besiegt", berichtet Tills Mutter SandraValentina und Cheyenne Pahde unter Tränen. Die beidenSchauspielerinnen der RTL-Serien "Alles was zählt" und "Gute Zeiten,schlechte Zeiten " sind einen Tag bei Till, seinen Eltern und seinenbeiden Geschwistern Marlene (4) und Leonhard (8) in Kassel zu Besuch,um sich über das Thema Augenkrebs zu informieren. Gemeinsam mit "RTL- Wir helfen Kindern" wollen die beiden 24-Jährigen von Augenkrebsbetroffenen Kindern und Jugendlichen helfen. Neben einemSpendenaufruf soll so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf dieseunbekannte und oft viel zu spät bemerkte Krankheit gelenkt werden.Das Ziel: Die Einrichtung einer neuen Anlauf- und Begegnungsstättemit dem Namen "Elli's Eyeland" durch die Kinder-Augen-Krebs-Stiftung(KAKS)."Till ist unser Held! Er ist eine so starke Persönlichkeit, ihnkann nichts aus der Bahn werfen. Mit seiner tapferen Art ist er füruns und für seine Eltern zum Vorbild geworden. Dieser Tag bei TillFamilie hat uns verändert. Wir sind so dankbar, dass es uns gut gehtund wir gesund sind", resümiert Cheyenne Pahde und ihre Schwesterergänzt: "Der enge Familienzusammenhalt hat uns sehr beeindruckt. DerAugenkrebs hat ja nicht nur Till betroffen, sondern dieses schwereSchicksal ist der ganzen Familie wiederfahren. Ich wusste nicht, dasses Augenkrebs überhaupt gibt. So geht es in Deutschland den meistenMenschen. Das ist das Problem! Daher wird die Krankheit oft viel,viel zu spät erkannt. Schon ein Blitzen im Auge des Gegenübers könnteein Anzeichen sein. Lieber einmal zu oft zum Arzt gehen als zu spät."Beim 23. RTL-Spendenmarathon am 22./23. November 2018 werdenValentina und Cheyenne Pahde live im Studio von ihrem Besuch bei Tillund seiner Familie berichten und die Zuschauer aufrufen zu spenden:"Um die Früherkennung bei Augenkrebs zu fördern brauchen wir ihreHilfe. Früherkennung kann Kinderleben retten. Schon ein Blitzen imAuge kann ein Zeichen für Krebs sein! Jeder, der ein Herz hat, sollbitte, bitte spenden!"HintergrundEine weiß aufleuchtende Pupille auf den Blitzlichtfotos einesKindes? Das kann ein Warnzeichen für eine seltene Erkrankung derAugen, ein bösartiger Augentumor, sein. Das sogenannte Retinoblastomist ein aggressiver Tumor, der unbehandelt zum Tode führen kann. Wirder frühzeitig erkannt und therapiert, können in der westlichen Weltmehr als 95 Prozent der erkrankten Kinder geheilt werden. InEntwicklungsländern sterben häufig über 90 Prozent der erkranktenKinder.In Deutschland erkranken im Jahr zwischen 700 bis 800 Kinder unterfünf Jahren an Krebs, ca. acht bis zehn Prozent davon an einemRetinoblastom. Das Retinoblastom ist der häufigste im Augeauftretende Tumor im Kindesalter. Es gibt einseitige und beidseitigeRetinoblastome. Der Tumor tritt fast immer vor dem fünften Lebensjahrauf. In viele Fällen wird der Tumor spät entdeckt, was zum Verlustdes einen oder beider Augen führt, eine Chemo- oder Strahlentherapiezur Folge hat, im schlimmsten Fall jedoch zum Tode führt. Die meistenKinder müssen in der Folge der Therapie eine Augenprothese tragen,viele sind stark sehbehindert und in ein engmaschiges, jahrelangesNachsorgeprogramm eingebunden.Vor zehn Jahren waren Familien mit einem betroffenen Kind mit derDiagnose völlig auf sich allein gestellt. Alle betroffenen Elternsind bei der Diagnose entsetzt darüber, dass sie nie zuvor von dieserKrankheit gehört haben. In fast allen Fällen hätten die Kinderdeutlich früher diagnostiziert, der Verlust eines oder beider Augenvermieden und deutlich schonendere Therapien angewandt werden können.So bleibt den Kindern meist nur die Chemotherapie und Bestrahlung.Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass die Bevölkerung diesenKrebs zwar sehen kann aber nicht erkennt. Denn ein Retinoblastom istan einer weißen Pupille auf Blitzlichtfotos zu erkennen. Dieseeigentlich leicht zu erkennende Krankheit wird aber mangels Wissen umdie Symptome häufig nicht rechtzeitig diagnostiziert, und esexistieren wenige Informationen für betroffene Eltern.Kinder-Augen-Krebs-Stiftung (KAKS)Ausschlaggebend für die Gründung der KAKS war eine weiße Pupilleauf dem Foto eines damals einjährigen Mädchens, ein frühes Warnsignalfür eine bösartige Krebserkrankung bei Kindern, von der sie bis dahinnicht gehört hatten: das Retinoblastom. Die Gründer KAKS wollten,dass junge Familie und Ärzte von diesem leicht erkennbaren Warnsignalerfahren und inittierte die Kampagne "Weiss sehen" für dieFrüherkennung in Kinderarztpraxen. Heute ist die AugenuntersuchungTeil der U-Untersuchungen geworden, eine Erfolg für den die KAKSsechs Jahre lang gekämpft hat: nun wird Kindern bereits im Alter vonsechs Monaten in die Augen geschaut. Zudem setzt sich dieKinder-Augen-Krebs-Stiftung KAKS seit zehn Jahren für die sodringende Hilfe und Unterstützung mit Rat und Tat für betroffeneEltern und Kinder ein: es werden Treffen, Glasaugenworkshops odersportliche Veranstaltungen für die Betroffenen organisiert. Darüberhinaus werden Forschungsprojekte initiiert, Eltern- und Kind-Projekteumgesetzt, Schulungen durchgeführt und Spenden gesammelt. Bei derKinderAugenKrebsStiftung arbeiten seit zehn Jahren alle Mitarbeiterehrenamtlich. Bislang gibt es keine zentrale Anlaufstelle für dieFamilien. Mit den Spenden aus dem RTL-Spendenmarathon soll einZentrum entstehen, in dem die Kompetenz und die Angebote für diebetroffenen Kinder und ihre Familien gebündelt und noch erweitertwerden können."RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 162 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder inDeutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird dasganze Jahr gesammelt. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitutfür Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr dasbegehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehrals 162 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern"förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern inDeutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.