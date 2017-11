"RTL - Wir helfen Kindern"-Patin Senta Berger in Eritrea: "Man muss das Gefühl des Mitleides umwandeln in Hilfe! Wir brauchen für die kranken Kinder in Asmara Ihre Unterstützung!"

Köln (ots) - Es ist der kleine, lebensfrohe Tamrat (2) der dasHerz von Senta Berger ganz besonders erobert hat. Fröhlich,aufgeweckt und ohne jede Berührungsangst freundet sich der kleineJunge aus Asmara (Eritrea) mit der großen deutschen Schauspielerinan. Erst auf den zweiten Blick wird man auf das schrecklicheSchicksal des Jungen aufmerksam: Kurz nach der Geburt erlitt Tamrateine Unterversorgung der Blutzufuhr. Ein Absterben der Füße drohte.Um das Leben des Jungen zu retten, wurden beide Unterschenkelamputiert. "Tamrat ist so ein toller, kleiner Junge. Er hat dieAmputation damals sehr gut verkraftet. Doch jetzt beginnen seinewachsenden Oberschenkelknochen aus dem Amputationsstümpfenherauszuwachsen. Er muss dringend operiert werden und Prothesenbekommen", erklärt Senta Berger. Die 76-Jährige ist dieses Mal auchals Patin von "RTL - Wir helfen Kindern" nach Asmara gereist. DenKampf für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der Kinderin dem Nordafrikanischen Land sieht sie seit vielen Jahren als ihrePflicht. So oft es geht, fährt Senta Berger mit "ARCHEMED - Ärzte fürKinder in Not e.V." nach Eritrea, um auf die dramatische Situationkranker Kinder aufmerksam zu machen. In der einzigen Kinderklinik desLandes, in der Hauptstadt Asmara, fehlt es an Allem: Es gibt wedergenügend Medikamente, noch eine durchgängige Stromversorgung oderfließend Wasser in allen Gebäudeteilen. Es herrscht massiver Mangelan technischem Gerät und ausgebildeten Ärzten. "Ich hab dieMöglichkeit vor Ort zu sein und die Arbeit zu sehen. Die meistenMenschen, die spenden, kennen mich schon lange und haben Vertrauen zumir. Ich bin das Bindeglied zwischen Spendern und den Aktiven hiervor Ort. Das ist nur ein kleiner Teil, den ich leisten kann. Das istfür mich die schönste Art meine Bekanntheit zu nutzen. Das ist sounendlich viel wichtiger als einen besseren Tisch im Restaurant zubekommen."Beim RTL-Spendenmarathon am 23./24. November 2017 wird SentaBerger live im Studio von ihren Erlebnissen mit Tamrat in Eritreaberichten und die RTL-Zuschauer aufrufen zu spenden. Mit dengesammelten Geldern soll die medizinische Versorgung schwerkrankerKinder im Alter von null bis 18 Jahren im Orotta-Hospital in Asmaraverbessert werden. So soll u.a. die Bettenzahl auf derKinderintensivstation von fünf auf zehn verdoppelt werden. Auch sollerstmals die Behandlung von an Krebs erkrankten Kindern in Eritreamöglich werden.Senta Berger: "Das, was ich in Eritrea gesehen habe, istdramatisch und schmerzlich. Aber ich möchte nicht hilflos sein. Manmuss das Gefühl des Mitleids umwandeln in Hilfe. Das ist das einzigeMittel, das uns bleibt. Wir können den Kindern nicht anders helfen.Wir brauchen mehr Ärzte, mehr Operationen - Wir brauchen IHRE Hilfe!"Hintergrund:Eritrea ist eines der ärmsten Länder der Welt: Ausgeblutet nach 30Jahren Bürgerkrieg, nach wie vor durch schwelende Grenzkonfliktebedroht und heimgesucht durch Dürrekatastrophen. Unter der Armutleiden insbesondere entbindende Frauen und ihre Neugeborenen sowieerkrankte Kinder, denen qualifizierte medizinische Hilfe fehlt. Inder einzigen Kinderklinik des Landes in der Hauptstadt Asmara ist dieInfrastruktur der Gebäude marode, es fehlen medizinische Geräte undden Ärzten fehlt medizinisches Fachwissen. Damit ist die Gesundheitder kleinen Patienten bedroht. Die Kinder sterben, obwohl miteinfachen Mitteln ihr junges Leben gerettet werden könnte. Oder siewerden nicht mehr gesund und müssen ein Leben mit Behinderungenführen.Mit der Spende soll die medizinische Behandlung und Versorgungschwerkranker Kinder im Alter von null bis 18 Jahren sichergestelltund erweitert werden. Dazu sollen auf dem Gelände desOrotta-Hospitals in Asmara folgende Projekte umgesetzt werden:Die Kinderintensivstation soll ausgebaut und die Zahl der Bettenvon fünf auf zehn verdoppelt werden. Bislang gibt es dort lediglichfünf Betten, geplant ist die Vergrößerung der Station auf 10 Betten.Die Ausstattung der Intensivstation ist desaströs: DieWasserversorgung besteht lediglich aus einem aufgestelltem Fass - dieUrsache für massive Hygieneprobleme. Ein weiteres großes Manko istdie Stromversorgung. Die Station hat, wenn überhaupt, nur wenigeStunden pro Tag Strom. Kinder können deshalb nicht lückenlosüberwacht werden. Es besteht Lebensgefahr, weil bedrohlicheSituationen nicht rechtzeitig erkannt werden. Außerdem gehen durchStromschwankungen oder abrupte Stromausfälle neu angeschaffteÜberwachungsmonitore kaputt, weil die empfindliche Technik dafürnicht ausgelegt ist.Außerdem soll die Behandlung krebskranker Kinder möglich gemachtwerden. In Eritrea erkranken jährlich mehr als 500 Kinder an Krebs.Derzeit kann aber kein einziges krebskrankes Kind behandelt werden,die Kinder sterben. Eine Palliativversorgung existiert nicht.Im Rahmen der medizinischen Versorgung eritreischer Kinder istaußerdem auch der Aufbau eines kinderorthopädischenBehandlungszentrums geplant. Vier nebeneinanderliegende große Räumein einem Seitenflügel der Kinderklinik sind dafür vorgesehen. Geradedie Behandlung von Deformitäten und Entwicklungsstörungen jeglicherArt, d.h. auch besonders die kombinierten körperlicher-geistigenBehinderungen im Kindes- und Jugendalter, ist in Eritrea ein enormwichtiger Aspekt für die gesunde Entwicklung der zukünftigenGeneration. In einem Land, in dem größtenteils mit körperlicherArbeit für den Lebensunterhalt gesorgt wird, haben Kinder mitBehinderungen - gleich welcher Art - kaum eine Chance zur Teilhabe amzivilen Leben, schon gar nicht auf eine berufliche Zukunft.Schließlich soll ein Projekt zur Sozialpädiatrie umgesetzt werden.Das Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen undBehinderungen verschiedenster Ursachen - zentrales Anliegen derSozialpädiatrie - spielt in Eritrea eine besonders wichtige Rolle beider medizinisch-interdisziplinären Hilfe für betroffene Kinder undJugendliche. Die Häufigkeit von Entwicklungsstörungen, einhergehendmit motorischen Behinderungen, Wahrnehmungsstörungen und geistigerBehinderung ist in Eritrea deutlich größer als in unseren Breiten."ARCHEMED - Ärzte für Kinder in Not e.V." Der gemeinnützige Verein"ARCHEMED - Ärzte für Kinder in Not e.V." wurde 2010 von Dr. PeterSchwidtal im westfälischen Soest gegründet. Oberstes Ziel ist es, dasLeben der Kinder in Eritrea durch medizinische und humanitäre Hilfeentscheidend zu verbessern. Die zahlreichen Projekte sowie die durchden Verein finanzierten Klinikbauten sorgen dafür, dass deneritreischen Kindern (und damit ihren Familien) nachhaltig geholfenwird. Dafür arbeiten ehrenamtlichen Ärzte-, Schwestern- undTechnikerteams direkt vor Ort: in der Hauptstadt Asmara und in vierweiteren Provinzkliniken. Neben der breiten operativen wiekonservativen Palette besteht die Kernkompetenz von ARCHEMED in derPerinatalmedizin, d.h. einer sicheren Geburtsbegleitung sowie derVersorgung der Neu- und Frühgeborenen. Darüber hinaus verstehtARCHEMED seine Mission darin, einheimische Ärzte und Schwesternnachhaltig und konsequent am Patienten, d.h. an der Basis zu schulen.Als Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit den anvertrautenMitteln wurde ARCHEMED im November 2016 das DZI Spenden-Siegelverliehen."RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 151 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschlandund der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahrgesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung,die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen,trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch dieerwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftunganfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfenKindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohneAbzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 151 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.