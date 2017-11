"RTL - Wir helfen Kindern"-Pate Toni Kroos hilft schwerkranken Schwestern: "Wir dürfen schwer erkrankte Kinder und ihre Familien nicht alleine lassen!"

Köln (ots) - Auf den ersten Blick scheinen Mathilda (9) und Frida(11) zwei ganz normale Mädchen zu sein, die mit ihrer Mutter undFreunden ein paar schöne Stunden im Garten verbringen. Doch derSchein trügt - leider. Die Schwestern leiden beide an der sehrseltenen Erkrankung Morbus Niemann Pick Typ C (kurz NP-C). NP-Cgehört zu den genetisch bedingten lysosomalen Speicherkrankheiten undist nicht heilbar. Mathilda und Frida werden nach und nach ihrekörperlichen und geistigen Fähigkeiten verlieren, bis sie schwerstmehrfachbehindert versterben. "Ich denke, sie werden vielleicht so 20Jahre alt werden. Die Krankheit schreitet sprunghaft voran. Einaktuelles Symptom der Krankheit ist die Kataplexie: Wenn die Mädchenlachen, verlieren ihre Muskeln plötzlich die Spannung und dannstürzen sie zu Boden. Seit einigen Monaten kamen bei FridaKrampfanfälle hinzu. Jetzt braucht sie eine dauerhafte Überwachung -auch nachts", erklärt Kathleen, Mathildas und Fridas Mutter. "Aberwir machen das Beste daraus. Wir machen es uns schön und wir leben imHier und Jetzt."Und an diesem Tag ist das Hier und Jetzt besonders schön: Keinanderer als Toni Kroos ist zu Besuch und nimmt sich ganz viel Zeitfür die Familie. Der Fußballnationalspieler und zweifache Vaterengagiert sich als Pate von "RTL - Wir helfen Kindern" und mit seinereignen Stiftung für den Ausbau des Ambulanten Kinderhospizdienstesfür lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche - eineEinrichtung, die auch den schweren Alltag von Mathilda, Frida undKathleen erleichtert. Die ehrenamtliche Hospizdienst-MitarbeiterinGaby kommt regelmäßig in die Familie, kümmert sich um Mathilda undFrida und ist damit eine sehr große Entlastung für alle. "Gaby gehörtquasi zur Familie und ist eine wichtige Stütze. Daher ist derambulante Kinderhospizdienst so unendlich wichtig. Anders als imHospiz geht hier die Hilfe für die betroffenen Familien in ihremeigenen Zuhause weiter. Ohne Gaby wäre es für Kathleen nochschwerer", so Toni Kroos.Als Erinnerung an diesen ganz besonderen Tag wird gemeinsam einFamilienbaum voller Polaroidfotos gebastelt. Es wird geknipst,geklebt und auch ganz viel gelacht. "Für mich ist es unvergesslich zusehen, wie lebensfroh Mathilda und Frida trotz ihrer schlimmenErkrankung sind. Von dieser positiven Haltung können sich vielegesunde Kinder, aber auch viele Erwachsene eine dicke Scheibeabschneiden. Das sind zwei ganz tolle Mädchen", so Toni Kroos.Beim RTL-Spendenmarathon am 23./24. November 2017 wird der Besuchvon Toni Kroos bei den Schwestern zu sehen sein und die Zuschauerwerden aufgerufen zu spenden. Mit den Geldern möchte die Toni KroosStiftung die laufenden Kosten des Ambulanten Kindehospizdienstes inverschiedenen deutschen Großstädten und die Durchführung vonWorkshops und Seminaren des Deutschen Kinderhospizvereins mit denbetroffenen Familien sichern."Spenden sie, damit wir vielen betroffenen Familien, die durch dieKrankheit von vielem ausgeschlossen sind, den schweren Alltag einstückweit erleichtern können. Hier wird jede Hilfe dringend benötigt.Wir dürfen schwer erkrankte Kinder und ihre Familien nicht alleinelassen! Bitte helfen Sie", appelliert Toni Kroos.HintergrundIn Deutschland leben über 50.000 Kinder mit einer Erkrankung, diefrühzeitig zum Tod führt. Jedes Kind geht seinen eigenen, ganzindividuellen Lebensweg. Für die Familie ist es oftmals einefinanzielle und psychische Belastung. Die Diagnose einerlebensverkürzenden Erkrankung stellt Familien vor eine extremeHerausforderung. Träume und Lebensplanungen sind plötzlich über denHaufen geworfen, Orientierungslosigkeit, Angst, das Gefühl derFremdbestimmtheit und Ohnmacht machen sich breit. Medizinische undpflegerische Themen dominieren plötzlich den gesamten Familienalltag.Experten, Ärzte, Psychologen greifen in das Leben ein. Gleichzeitigwird das gewohnte soziale Umfeld unsicher und wendet sich teilweiseab. Eine soziale Vereinsamung droht.Die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste begleiten dieKinder ab der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung und derenFamilien, im Leben und Sterben und über den Tod der Kinder hinaus.Die ambulante Begleitung durch hauptamtliche Koordinationsfachkräfteund ehrenamtliche Begleiter fördert die Lebensqualität der Kinder undentlastet die Familien. Die Familien- und Hospizbegleiter orientierensich an den Fähigkeiten, Bedürfnissen und Interessen der erkranktenKinder, Jugendlichen, der Geschwister und der Eltern. Sie begleitendas Leben der Kinder, deren Sterben und die Familie nach dem Tod desKindes weiter.Ziel dieses Projektes ist es, neben der Unterstützung desambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, den Familienehrenamtliche Mitarbeiter/innen zur Seite zu stellen. Sie werden ineinem umfangreichen Kurs über ca. 100 Stunden geschult und nehmenregelmäßig an Treffen im Dienst wie z.B. Praxisbegleitungen ,Supervisionen und Fortbildungen teil. Ehrenamtliche begleiten in denFamilien im häuslichen Umfeld die Kinder, aber auch deren Geschwisterund die Eltern. In der Regel geschieht dies für einige Stunden in derWoche. Sie unternehmen gemeinsame Aktivitäten wie z.B. Vorlesen,Spielen, Spaziergänge, Ausflüge, Kinobesuch. Oft sind sie einfach"nur da", an der Seite der Kinder und sind Ansprechpartner für alleThemen rund um die Krankheit, das Sterben und den Tod. Das Angebotist für die Familien kostenfrei aber muss natürlich finanziertwerden. Fahrtkosten für den ehrenamtlichen Begleiter und Finanzierungder entgeltlichen Freizeitangebote, die unschätzbare Ablenkungbieten. Über die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste werdenaktuell ca. 200 Kinder von 325 ehrenamtlichen Mitarbeiter/innenambulant begleitet (AKHD Köln, Düsseldorf, Berlin und Brandenburg).Dabei entstehen Kosten, die nur zum Teil von den Krankenkassengefördert werden. Darüber hinaus geht es um die Finanzierung vonSeminaren und Workshops für Familien, deren Kinder lebensverkürzenderkrankten oder verstorben sind. Seit Anfang der 1990er Jahre treffensich diese Familien in ganz Deutschland unter dem Dach des DeutschenKinderhospizvereins. In diesen Seminaren begegnen sich diebetroffenen Eltern und deren Kinder, setzen sich mit den oftmalsschwierigen Lebensthemen auseinander und verbringen gemeinsam Zeit.So ist z.B. das sehr beliebte mehrtägige Silvesterseminar für rund100 Teilnehmer/innen regelmäßig eine Möglichkeit auf das zu schauen,was war, was ist und was kommen wird.Toni Kroos StiftungDie im Juni 2015 gegründete Toni Kroos Stiftung hilftschwerkranken Kindern und Jugendlichen. Für Toni Kroos, selbst Vater,ist es eine Herzensangelegenheit, den Betroffenen und ihren Familienein wenig Lebensfreude zu schenken. Dabei konzentriert sich dieStiftung auf die Kinder- und Jugendhospize Regenbogenland inDüsseldorf, den Sonnenhof in Berlin und das KinderkrankenhausAmsterdamer Straße in Köln. Hier werden Kindern Wünsche erfüllt, umdas Lachen zurück zu bringen aber auch bei der Anschaffung vonHilfsmitteln, die die Krankenkasse nicht zahlt, geholfen. In denersten beiden Jahren ihres Bestehens konnte die Toni Kroos Stiftungüber 50 Kindern helfen und die Einrichtungen bei wichtigenNeuanschaffungen und Modernisierungen unterstützen. In Zusammenarbeitmit den betreuen Häusern veranstaltet die Stiftung kleineFamilienfeste. Der persönliche Kontakt zu den Familien ist der ToniKroos Stiftung besonders wichtig. Das Schönste für die Stiftung istdas Echo: ein kleiner Dank, ein Funkeln in den Kinderaugen, eineRückmeldung über eine hilfreiche Therapie, das treibt alle an. DieToni Kroos Stiftung setzt die Spenden zu 100 Prozent für die Familienein. Alle Personal, Verwaltungs- und sonstige Kosten trägt ToniKroos."RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 151 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder inDeutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird dasganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion undVerwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."entstehen, trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland.Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei derStiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL -Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent derSpendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafürstehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitutfür Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr dasbegehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehrals 151 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern"förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern inDeutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Spendenkonto:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKOder online unter www.rtlwirhelfenkindern.dePressekontakt:Rückfragen:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell