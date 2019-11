"RTL - Wir helfen Kindern"-Pate Matthias Steiner: "Man hat wirklich Angst und muss versuchen nicht in Panik zu geraten!"

Köln (ots) - "Da liegt jemand!" Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichthebenund heutiger Unternehmer im Bereich Fitness und Ernährung, liegt reglos auf demBoden eines zerstörten Hauses. Helfer in Rettungsanzügen versuchen durch einenengen Spalt zwischen den Trümmern zu dem 37-Jährigen zu kriechen. Mit Erfolg!Der zweifache Familienvater wird erst medizinisch versorgt und anschließendfestgeschnallt auf einer Trage geborgen. Was ist passiert? "Das war alles zumGlück nur eine Übung der Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany, an der ich alsProjektpate von 'RTL - Wir helfen Kindern' teilnehmen durfte", so MatthiasSteiner erleichtert. "Trotzdem war es sehr, sehr unangenehm und beklemmend dortzu liegen. Ich konnte mich sehr gut in die Lage von echt Verschüttetenhineinversetzen. Ganz viele Gedanken jagen einem durch den Kopf: Sucht michjemand? Was passiert, wenn ich nicht rechtzeitig gefunden werde? Ich habe seitmeinem 18. Lebensjahr Diabetes Typ 1 und brauche regelmäßig Insulin. Man hatwirklich Angst und muss versuchen nicht in Panik zu geraten. Auch der Gedanke,welch schlimme Folgen ein solches Erlebnis für ein Kind hätte, hat sich bei mirals Vater sofort eingestellt. Es ist daher so wichtig, dass in solchenSituationen perfekt ausgebildete Experten schnell zu den Opfern gelangen undkompetent Hilfe leisten können!"In der ganzen Welt schnelle Hilfe für Kinder und Familien inKatastrophengebieten zu leisten, das ist für die Mitarbeiter von I.S.A.R Germanyseit 17 Jahren das alleinige Ziel. Damit das Überleben und die Sicherheit vorallem von Kindern, Müttern und Schwangeren in akuten Katastrophenfällen schnellgewährleistet werden kann, möchte "RTL - Wir helfen Kindern" den Einsatz des"Mother and Child"-Modules von I.S.A.R. ausbauen. Um die Öffentlichkeit über dieArbeit von I.S.A.R. und die Notwendigkeit des Modules zu informieren, hatMatthias Steiner mit einem Kamerateam an dem Übungstag auf einemFlughafengelände in Weeze teilgenommen. Der Fitness- und Ernährungscoach hatnicht nur erlebt, wie sich Verschüttete in zerstörten Häusern fühlen müssen,sondern hat auch ganz viel über die Arbeit der ausschließlich ehrenamtlicharbeitenden Rettungsteams erfahren: "Respekt Männer und Frauen! Ich weiß jetzt,dass man als Opfer seinen Helfern vertrauen muss. Und die I.S.A.R-Kollegen habenes mir ganz einfach gemacht, mich von ihnen retten zu lassen. Meine Bewunderungist einfach riesengroß. Es ist nicht selbstverständlich sein Leben für andereaufs Spiel zu setzen - und dann auch noch in fremden Krisengebieten, wo dieKollegen nicht wissen, was sie erwartet und ob alles gut ausgeht. Diese Arbeitgehört einfach unterstützt! Helfen Sie mit, es ist ganz einfach. Bitte spendenSie!"Beim RTL-Spendenmarathon am 21./22. November 2019 ist Matthias Steiner live beiWolfram Kons im Studio und wird den Zuschauern von seinen Erfahrungen undErlebnissen am Übungstag berichten. Mit den gesammelten Spenden soll diespezielle Schulung der I.S.A.R.-Mitarbeiter, die Anschaffung von Equipment undMedikamenten für das "Mother and Child"-Modul finanziert werden.Hintergrund "Mother and Child": Medizinisches Modul zur schnellen Hilfe fürKinder und Familien in KatastrophenfällenI.S.A.R. Germany leistet Hilfe, sowohl national als auch international, um Lebenzu retten. Nach (Natur-)Katastrophen können speziell auf den Bedarfausgerichtete Soforthilfe-Teams innerhalb von sechs Stunden nach der Katastropheund Erhalt der Hilfsanforderung an die hilfesuchenden Organisationen oderStellen des betroffenen Staates entsendet werden. Diese Soforthilfeteams sindzum einen das UN-zertifizierte Search-and-Rescue-Team (Suche-und-Rettung mitSuchhunden, technischer Ortung, Bergung, Logistik, Medizin, Management) und dasWHO zertifizierte medizinische Team. Beide Einheiten können zusammen oder auchgetrennt voneinander entsandt werden. Die mehr als 15-jährige Erfahrung nachNaturkatstrophen, z.B. nach dem Erdbeben in Haiti im Jahr 2010, zeigen, dass diemeisten medizinischen Teams eingesetzt werden, um aus den Trümmern geborgeneÜberlebende mit deren speziellen Verletzungsmustern zu versorgen. Aberinsbesondere für schwangere Frauen, Neugeborene und Kleinkinder wird bis aufsehr wenige Ausnahmen keine medizinische Behandlung in solchen Krisensituationenangeboten. Für eine solche Patientengruppe bedarf es einer speziellenAusstattung, speziell ausgebildetem Personal und darauf abgestimmte Medikamente.Ebenfalls wird Babynahrung für die Neugeborenen-Versorgung nach der Akut-Lagemitgeführt, denn Mütter, die selbst gesundheitlich angeschlagen sind, könnenoftmals ihre Neugeborenen und Kleinkinder nicht (ausreichend) füttern.Hiervon ausgehend soll ein spezielles medizinisches Modul - bestehend ausspeziell ausgebildetem Personal und speziell zusammen gestelltem Equipment -entwickelt werden, welches es künftig ermöglicht, auch diesen Personen besondersinnerhalb weniger Stunden nach einer (Natur)-Katastrophe zu helfen. Das Modul"Mother and Child" soll je nach Anforderung und Bedarf des von der Katastrophebetroffenen Lands entweder zusammen mit den bereits bestehendenSoforteinsatzteams (Search-and-Rescue/Medical) oder auch alleine entsandt werdenkönnen. Hierzu muss eine autarke Logistik angeschafft werden. Die Größe desTeams ist je nach Bedarf skalierbar von zehn bis 30 Personen. Das Modul kannzwischen zehn bis maximal 30 Tagen durch das ehrenamtlich arbeitende Personalbetrieben werden und soll aus Fachleuten, darunter Kinderärzten, Fachärzten,Anästhesisten, Gynäkologen, Hebammen und Pflegefachpersonal, bestehen, um diemedizinischen Strukturen in den ersten Stunden/Wochen nach der Katastrophe zuverstärken oder sicherzustellen. Im Anschluss werden das Equipment, diePatienten, die Patientendaten und die aufgebauten Strukturen an nachfolgendeRettungsorganisationen bzw. an einheimische Ärzte übergeben, um eineNachhaltigkeit zu gewährleisten."RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 171 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und derganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. SämtlicheKosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL -Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTLDeutschland. Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei derStiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfenKindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei denKinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und derRTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das DeutscheZentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr dasbegehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 171Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damithunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und allerWelt konnte so nachhaltig geholfen werden.Spendenkonto:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKOder online unter www.rtlwirhelfenkindern.deI.S.A.R. Germany Stiftung gGmbHI·S·A·R Germany ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation. Sie wurde 2003 inDuisburg gegründet und kommt weltweit zum Einsatz. Derzeit sind rund 170ehrenamtliche Helfer für die Organisation aktiv. Der Name I·S·A·R steht für"International Search and Rescue". Aufgabe der Organisation ist es,internationale Hilfe u. a. nach Naturkatastrophen, Unglücksfällen und beihumanitären Katastrophen zu leisten. Dazu gehört zum Beispiel die Suche undRettung von Erdbebenopfern. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine umfassendemedizinische Versorgung von Opfern der Naturkatastrophen.Seit 2007 arbeitet I·S·A·R Germany unter dem Dach der Vereinten Nationen. Pressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deI.S.A.R. Germany Stiftung gGmbHStefan HeineTel. 0203 98 63 00 - 46stefan.heine@isar-germany.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell