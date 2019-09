"RTL - Wir helfen Kindern": Erweiterung der Charity-Aktivitäten zu Gunsten von nachhaltigen Umweltschutzprojekten

Köln (ots) - Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." bautihre Charity-Aktivitäten aus. Ab sofort werden auch nachhaltigeUmweltschutzprojekte, die Kindern, Jugendlichen und deren Familien zuGute kommen, unterstützt. Dazu wurde die Satzung bei der letztenMitgliederversammlung angepasst. "Seit Jahren führen wir die Kinder -insbesondere in den RTL-Kinderhäusern - strukturiert an das ThemaNachhaltigkeit heran. Nach vielen guten Erfahrungen und Erfolgen inden letzten Jahren haben wir dies für die nachhaltige Zukunftkommender Generationen in der Satzung verankert", so Wolfram M. Kons,stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung RTL - Wir helfenKindern.Auch die Kinder und Jugendlichen aus den RTL-Kinderhäusern werdenan die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit herangeführt. In denAnlaufstellen für sozial benachteiligte Kinder werden Hochbeeteentstehen. Den Anfang hat das RTL-Kinderhaus in Köln gemacht.Gemeinsam mit Projektpatin Birgit Schrowange legten die Kinder Beeteu.a. mit Tomaten, Paprika und Basilikum an. "Es ist so wichtig, dassKinder einen eigenen Bezug zur Natur bekommen. Und wenn man sieht,mit welcher Begeisterung sie sich um die Pflanzen kümmern, ist schonein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung getan!", so dieRTL-Moderatorin, die seit mehr als zehn Jahren eng mit demRTL-Kinderhaus am Kölnberg, einem sozialen Brennpunkt der Domstadt,verbunden ist."RTL - Wir helfen Kindern" plant in diesem Jahr noch weitereUmweltschutzprojekte, die im direkten Zusammenhang mit Kindern undJugendlichen stehen.Unter www.rtlwirhelfenkindern.de können interessierte undgemeinnützige Hilfsorganisationen einen Förderantrag herunterladenund eigene Kinder-Umweltprojekte einreichen. Auf der Website kannauch die neue Satzung vollständig eingesehen werden."RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 171 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschlandund der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahrgesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung,die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen,trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch dieerwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftunganfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfenKindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohneAbzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wirhelfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahrwird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für SozialeFragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrteDZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 171Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" fördertedamit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern inDeutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Spendenkonto:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKOder online unter www.rtlwirhelfenkindern.deMehr Infos unter:www.rtlwirhelfenkindern.dePressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern e. V."Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deMediengruppe RTL DeutschlandChristian KörnerTel.: 0221 - 456 74300Christian.Koerner@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell