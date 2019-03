Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) - Der Tanzprofi und Juror der RTL-Show "Let's dance"hat kein Verständnis für zu viel "political correctness". In einemInterview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" fürRTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio sagt Llambi: "WirDeutschen haben immer so eine tolle Leidenschaft, Dinge zuproblematisieren. Und die ist in letzter Zeit größer geworden."Im Gespräch mit "FRAGEN WIR DOCH!" sagt Llambi zum Verbot vonIndianerkostümen in einer Hamburger Kita: "Das ist die Lächerlichkeithoch 17 mit Randgruppen. Wir müssen ja schon aufpassen, ob wir nochNegerkuss, Mohrenkopf oder Schaumkuss sagen dürfen."Der Wertungsrichter, der in der RTL-Show "Let's dance" (neueStaffel ab 15. März) für seine gnadenlos ehrliche Kritik bekannt ist,empfiehlt im Fall der Hamburger Kita: "Wenn ich die Leiterin wäre,würde ich ein halbes Jahr ins Ausland gehen und mich hier erstmalnicht mehr sehen lassen."Zum Streit über die Büttenrede von CDU-Chefin AnnegretKramp-Karrenbauer und den Doppelnamen-Witz von Comedian Bernd Stelterim Kölner Karneval sagt Llambi: "Gerade im Karneval muss man doch dieDinge mit einer Leichtigkeit sehen. Wir sollten die Kirche im Dorflassen. Ein bisschen Nonchalance hilft uns allen."Joachim Llambi, der spanischer Staatsbürger ist, kritisiert zudemdie mangelnde Debattenkultur hierzulande: "Wir haben in Deutschlandden Diskurs verloren, in den Parteien genauso wie in den Firmen. Dochnur wenn wir miteinander diskutieren und uns auch kritisieren, bringtuns das weiter."Sein Rat an Manager und Unternehmer: "Es gibt nicht nur einen Weg,von oben nach unten zu kritisieren, sondern auch in die andereRichtung."Llambi ist überzeugt: "Chefs sollten sich ständig überprüfen, wiesie Mitarbeiter so weit bringen, dass es für die Firma dienlich ist."Das vollständige Gespräch mit Joachim Llambi hören Sie abDonnerstagmittag in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!"für RTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell