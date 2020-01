RTL Journalistenschule: Start des Bewerbungsverfahrens für Jahrgang 2021/2022 - Lehrinhalte und Praxisportfolio auf Expansionskurs

Köln (ots) - Am heutigen Montag, den 13. Januar 2020, startet dasBewerbungsverfahren der RTL Journalistenschule für den elften Jahrgang2021/2022. Für den neuen Jahrgang wird die plattformübergreifende Ausbildung fürTV, Online und Social Media konsequent ausgebaut. Besonders mit dererfolgreichen Neuausrichtung von rtl.de und TV NOW, mit den geplantenKindernachrichten auf Super RTL und der neu aufgebauten Ressortstruktur für dieNews und Magazine auf RTL, ntv und VOX wächst für die neuen Journalistenschülerdie Vielfalt der Praxisausbildung.Tanit Koch, Chefredakteurin Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland:"Mit der neuen Struktur nutzen wir unser journalistisches Potential noch besserund können unsere Recherchen und Stories optimal im TV und digital platzieren.Die RTL Journalistenschüler können das Gelernte also von vornherein crossmedialumsetzen - und darauf freuen wir uns."Ab dem 13. Januar können sich Interessierte unter der Adressewww.rtl-journalistenschule.de registrieren und weiterführende Informationenabrufen. Bis zum 21. Februar müssen die geforderten Reportagen eingereicht sein.Unter #KOMMINSTEAM wird das Bewerbungsverfahren mit einer neuen Social MediaKampagne begleitet. Die 150 besten Kandidaten können sich dann mit Lebenslaufund einem kurzen persönlichen Video vorstellen. 75 Bewerber werden abschließendzu zwei Bewerbungstagen zwischen dem 30.6 und 3.7. 2020 nach Köln eingeladen.Das Ausbildungsprogramm 2021/2022:Die zweijährige Ausbildung beginnt am 4. Januar 2021 (erste Gruppe)beziehungsweise am 6. April 2021 (zweite Gruppe). Die Ausbildung besteht ausUnterrichtseinheiten an der Schule und zahlreichen Praktika innerhalb undaußerhalb der Mediengruppe RTL. Exkursionen führen die Journalistenschüler nachBrüssel, Berlin und New York. Fester Bestandteil ist die Einbindung derJournalistenschüler in die Innovationsprozesse der Mediengruppe RTL. Die RTLJournalistenschule hat sich seit der Gründung im Jahr 2000 als erfolgreiche undanerkannte Ausbildungsstätte für Bewegtbild etabliert. Alle bisherigenAbsolventen konnten im Anschluss an die Ausbildung eine berufliche Tätigkeitaufnehmen und arbeiten heute in Redaktionen der Mediengruppe RTL sowie beiöffentlich-rechtlichen Sendern, Online-Portalen, TV Produktionsfirmen undanderen Medienunternehmen.Pressekontakt:Matthias BolhöferMediengruppe RTL DeutschlandKommunikationTelefon: +49 (0221) 4567-4227Fax: 0221 / 4567 4292matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4490506OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell