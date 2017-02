RTL International stellt Sendebetrieb ein

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Nach fast 16 Monaten Sendebetrieb beendet die Mediengruppe RTL den Sendebetrieb seines Auslandkanals RTL International.



Das teilte dass Unternehmen am Mittwoch in Köln mit. Der letzte Programmtag sei der 31. Mai. Der Sender, der sich mit seinem Programm an im Ausland lebende deutschsprachige Zuschauer und Touristen richtet, war Anfang 2016 gestartet.

"Wir bedauern die Abschaltung dieses Senders sehr", sagte Vertriebschef Stefan Sporn laut Mitteilung. "Obwohl wir mit RTL International schnell eine gute weltweite Verbreitung erreicht haben, hat sich die Zahl der Abonnenten nicht gleichermaßen so positiv entwickelt, um das Angebot in absehbarer Zeit wirtschaftlich profitabel zu betreiben."

Konkrete Zahlen nannte er nicht. Erste Analysen hätten jedoch deutlich gezeigt, dass "vor allem der Erfolg von weltweit agierenden Piraterie-Plattformen, die Sendesignale vieler deutscher Sender oft kostenlos illegal über das Internet streamen, einen wesentlichen Anteil daran hat", so Sporn weiter.

Das Programm ist derzeit noch über Plattformen wie Satellit, Kabel und IPTV unter anderem in den USA, Kanada, im südlichen Afrika, Australien sowie auf vielen Kreuzfahrtschiffen empfangbar. Die Nutzung über die App kostet in der Regel 7,99 Euro im Monat.

Der Auslandssender bringt unter anderem RTL-eigene Programme wie RTL Nachrichten- und Magazinformaten, Serien wie "Alarm für Cobra 11", "Der Lehrer", "Triple Ex" und Evergreens wie "Hinter Gittern" und "Ritas Welt" und Gameshows wie "Ruck Zuck" und "Familien Duell"./cr/DP/stb