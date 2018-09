RTL II überzeugt am Mittwoch mit starken Quoten (FOTO)

München (ots) -"Die Wollnys" mit Rekordquote bei den jungen Zuschauern (14-29Jahre)- "Love Island" weiterhin auf Erfolgskurs- RTL II-Tagesmarktanteil von 7,0 % (14-49 Jahre)Auch am gestrigen Mittwoch konnte Großfamilie Wollny die Zuschauereinmal mehr vor die Fernsehbildschirme locken. Die beliebte Doku-Soapholte sehr gute 8,6 % MA in der klassischen Zielgruppe. Bei denjungen Zuschauern erreichte das Format hervorragende 18,2 % MA undsomit die beste Quote in dieser Zielgruppe seit 2015. Insgesamtwollten bis zu 1,28 Mio. Zuschauer gesamt herausfinden, ob SilviaWollny den Kampf gegen die Nikotinsucht gewinnt.Im Anschluss setze die Dating-Show "Love Island" ihren Erfolgskursfort. In der Late Prime generierte das Format starke 19,4 % MA beiden 14-29-Jährigen sowie überzeugende 9,8 % MA in der werberelevantenZielgruppe (14-49 Jahre). Bis zu 1,05 Mio. Zuschauer gesamtverfolgten die Paarungszeremonie der Islander.Auch die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht"überzeugten mit gewohnt guten Quoten. Die Soap aus der Domstadt holte16,8 % MA bei den 14-29-Jährigen und 11,2 % MA in der klassischenZielgruppe (14-49 Jahre). "Berlin - Tag & Nacht" erzielte 17,0 % MAbei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) und 10,4 % MA bei den14-49-Jährigen.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,0 %MA (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 19.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell