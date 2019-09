München (ots) -- Weitreichende Werbemaßnahmen mit breiter Zielgruppenansprache- Klassisch und digital: on air, online, in Social Media und Print- Witziges TV-Event ab 16. September bei RTL IIKurios, andersartig und auffallend: Nach dem Originalformat "WildThings" aus Großbritannien, startet mit "Wild im Wald" undModeratorin Sonja Zietlow am 16. September 2019 bei RTL II diedeutsche Adaption der wildesten Gameshow des Jahres. Das skurrileTV-Event, bei dem Kandidaten in Tierkostümen blind einenHindernis-Parcours im Wald absolvieren, um einen Goldschatz zufinden, bietet puren Fun und beste Comedy-Unterhaltung für Jung undAlt. Begleitet wird die tierisch abgefahrene Jagd durch den Wald mitweitreichenden Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. On air,online, auf TVNOW wie in Print und Social Media übernehmen Huhn,Dachs, Hirsch & Co. die Regentschaft.In einer breit angelegten Kampagne werden die Zuschauer überdiverse Kanäle und Motive angesprochen. Die Botschaft: Es wird wildund witzig! Spaßversprechende Printanzeigen mit dem Slogan "VolleKanne an die Tanne!" werden in zahlreichen Publikumszeitschriften wieMen's Health, Bravo, PC Games, InTouch, BILD und TV MOVIE abgebildet.On air wird in Teasern und Trailern mit einem Augenzwinkern dieVielseitigkeit des Formats mit Referenzen auf andere Genresdargestellt: Blair Witch Project, Natur-Doku oder Dschungel-Camp.Zudem ist Sonja Zietlow in witzigen Radio-Spots zu hören und ingroßflächigen Online-Integrationen auf t-online.de, web.de/gmx.de,Playboy.de oder Infoscreens zu sehen.Für die Ansprache der jungen Zielgruppe werden die Online- undSocial Media-Kanäle von RTL II umfassend bespielt und beworben: AufRTL2.de, YouTube, Facebook und Instagram sind Best-of-Clips,Mega-Fails und Kampfansagen der Kandidaten zu sehen.Sendungs-Highlights gibt es zudem auf reichweitenstarkenOnline-Portalen wie Bild.de und Focus.de. Um den Spielcharakter derShow für Game-affine Zuschauer erlebbar zu machen, gibt es ein eigensentwickeltes Mobile Game im Look der Sendung: Der User schlüpftinnerhalb des innovativen Ads selbst in die Rolle eines Tieres. Sokann er interaktiv durch die Bewegung des Handys einenHindernis-Parcours bewältigen und bekommt einen Vorgeschmack auf dieShow: "Schalte ein und der Spaß geht weiter!".Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation RTL II:"Diese Kampagne macht genauso viel Spaß wie die Show selbst.Zielgruppen- und kanalspezifisch betonen wir dabei spezielle Aspekte:Unterhaltung, Humor und Fails sowie Spannung und Mitfiebern. Für diePromo-Trailer haben sich viele meiner Kollegen den Spaß nicht nehmenlassen, selbst in die Tierkostüme aus der Sendung zu schlüpfen. Überalle Channels wird so ein aufmerksamkeitsstarker Vorgeschmack auf dasFormat gegeben."Die Kreativleistungen kommen von den Agenturen MediaCom München(Media-Planung), Uppercut (On-Air-Promo), Interlutions (Online-Werbemittel), Büro Alba (Print-Anzeigen) und mehappy (Radio-Spot).Über "Wild im Wald":Diese Gameshow hat es in sich und verlangt Mensch und Tier allesab: Bei "Wild im Wald" müssen Kandidatenpaare einen trickreichenHindernisparcours überwinden. Dabei hängt das Schicksal der gutgepolsterten - aber ohne Sehschlitz ausgestatteten - tierischenKandidaten in den Händen ihrer jeweiligen Partner. Mittels Funkgerätleiten sie Huhn, Fuchs, Eule oder Ente durch den Wald. Dasinternationale Erfolgsformat "Wild Things" stammt ursprünglich ausGroßbritannien und wurde bereits in Argentinien, Schweden, China,Dänemark, Belgien und Russland ausgestrahlt. Produziert wird dieGameshow von Banijay Productions Germany.Über RTL II:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das istRTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten.RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1:Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierendeMenschen und bewegende Schicksale. Die "RTL II News" bieten jungeNachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mitunverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. DasMünchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an -überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen undEndgeräten.Pressekontakt:RTL IIUnternehmenskommunikationFranziska Hippe089 - 64185 6903franziska.hippe@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell