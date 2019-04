München (ots) -"Die Reimanns" mit 7,4 % MA (14-49 Jahre) - bester Marktanteilseit zwei Jahren- "Daniela Katzenberger" mit 8,1 % MA (14-49 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 5,7 % MANeue Folgen von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" und"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" überzeugen erneutbei RTL II: Zur Primetime erreichten die Kult-Auswanderer starke 7,4% MA bei den 14-49-Jährigen und sorgten somit für ihren bestenMarktanteil seit März 2017. Bis zu 1,44 Mio. Zuschauer gesamt freutensich gemeinsam mit Konny und Manu Reimann über das dritte EnkelkindCharles William.Quotenstarker Umzug: Mit hervorragenden 8,1 % MA in derwerberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) hat Daniela Katzenberger dieZuschauer an ihrem Umzugsstress teilhaben lassen. Die Diskussionendes Promipaares "Katzenberger/Cordalis" um Teppiche und rosa Toasterverfolgten bis zu 1,48 Mio. Zuschauer gesamt.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,7 %MA (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 01.04.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell