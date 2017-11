München (ots) -- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" erzielt 6,5 % MA(14-49 Jahre) in der Primetime- Starker Vorabend: RTL II-Soaps mit 8,6 % MA und 10,0 % MA in derjungen Zielgruppe (14-29 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,5 % (14-49 Jahre)Die RTL II-Sozialdokumentationen bleiben weiterhin gefragt: Nach"Hartz und herzlich - Die Plattenbauten von Bitterfeld-Wolfen"überzeugte eine neue Folge "Armes Deutschland - Stempeln oderabrackern" in der gestrigen Primetime. In der Zielgruppe erreichtedas Format, das einen Blick hinter die Armutsgrenze wirft, 6,5 % MA(14-49 Jahre) und bis zu 1,40 Mio. Zuschauer gesamt. Im Anschlusserzielte eine Folge "Hartz und herzlich" 8,3 % MA (14-49 Jahre).Bereits am Vorabend erreichten die Soaps "Köln 50667" und "Berlin-Tag & Nacht" gute Werte. Das Format aus der Rheinmetropole erzielte8,6 % MA (14-49 Jahre) und 16,2 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29Jahre). Die Soap aus der Hauptstadt konnte diesen Wert nochübertreffen: 10,0 % MA (14-49 Jahre) und 16,8 % MA (14-29 Jahre)standen für "Berlin - Tag & Nacht" zu Buche.Insgesamt erreichte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,5% (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt27.11.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell