München (ots) -- Zweitbester Staffelwert für "Die Wollnys" mit 9,0 % MA und 15,0% MA (14-29 Jahre)- Gute Werte für "Love Island": 8,7 % MA und 19,5 % MA (14-29 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,5 %Die beliebte Doku-Soap "Die Wollnys" überzeugt zum wiederholtenMal: Zur Primetime erreichte das Format starke 9,0 % MA in derklassischen Zielgruppe und 15,0 % MA bei den 14-29-Jährigen. BeideWerte sind die zweitbesten der aktuellen Staffel. Insgesamtverfolgten bis zu 1,43 Mio. Zuschauer gesamt den turbulenten Alltagvon Silvia Wollny und ihrer Großfamilie.Im Anschluss drehte sich das Liebeskarussell bei "Love Island"erfolgreich weiter. Die Dating-Show holte gute 8,7 % MA in derZielgruppe 14-49 Jahre und 19,5 % bei den 14-29-Jährigen.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,5 %MA (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 26.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.