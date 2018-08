München (ots) -"Armes Deutschland" erfolgreich in der Primetime mit 8,8 % MA(14-49 und 11,2 % MA (14-29 J.)- "Hartz und herzlich" stark in der Late Prime mit 8,9 % MA (14-49J.) und 13,0 % MA (14-29 J.)- RTL II-Tagesmarktanteil: 7,2 % (14-49 J.)Erneut überzeugte die Sozialreportage "Armes Deutschland -Stempeln oder abrackern" am Dienstagabend mit starken Quoten: Das vonder Good Times GmbH produzierte Format erzielte zur Primetime 8,8 %MA (14-49 J.) und bis zu 1,43 Mio. Zuschauer gesamt. In der jungenZielgruppe (14-29 J.) lag der Marktanteil bei starken 11,2 %."Hartz und herzlich - Die Eisenbahnsiedlung von Duisburg" erzieltedanach 8,9 % MA (14-49 J.) und erreichte bis zu 1,15 Mio. Zuschauergesamt. Bei den 14-29-jährigen holte die Sozial-Doku sehr gute 13,0 %MA. Das von der UFA Show & Factual GmbH produzierte Format zeigt dieLebensrealität verschiedener Menschen in einer DuisburgerArbeitersiedlung.Gewohnt erfolgreich liefen zuvor die Vorabend-Soaps. "Köln 50667"erzielte 9,8 % MA (14-49 Jahre) und 16,0 % MA (14-29 Jahre). ImAnschluss erreichte "Berlin - Tag & Nacht" 11,4 % MA (14-49 Jahre)und starke 19,7 % MA bei den 14-29-Jährigen.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,2 %MA (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 07.08.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell