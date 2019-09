RTL II gibt neue Reality-Show in Auftrag (FOTO)

München (ots) -- Reality-Show rund um talentierte Musiker- Girl- & Boy-Bands im Battle- Dreharbeiten starten 2020- Produktion übernimmt youngest Media GermanyAls Reality-Sender Nr. 1 gibt RTL II eine neue Show in Auftrag, inder sich alles rund um das Thema Musik dreht. Unter dem Arbeitstitel"Battle of the Bands" begleitet RTL II talentierte junge Musiker ineinem sechswöchigen Wettstreit auf ihrem Weg zur Band. Bei diesemEvent-Format ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn Freundschaft undTeamspirit die Teilnehmer zusammenschweißen, oder die Teams vonRivalitäten und Intrigen durchgeschüttelt und auseinandergerissenwerden. Die Dreharbeiten und Castings sind für 2020 geplant. Imselben Jahr geht die Sendung bei RTL II on air."'Battle of the Bands' ist eine einzigartige Reality-Show mit dembesonderen RTL II-Fit. Der interaktive Charakter wird den Zuschauernauch hier wieder die Möglichkeit geben, ganz nah am Geschehen imMusiker-Loft dabei zu sein. Fights und Flirts, überraschendeFormat-Bombs und spaßige Challenges garantieren Emotionen undDramatik pur", so Shona Fraser, Leiterin Redaktion Entertainment &Development und stellvertretende Programmbereichsleiterin.Und darum geht's: Junge talentierte Sänger und Sängerinnen ziehenin ein Loft und wachsen dort innerhalb kürzester Zeit zu einer Boy-und einer Girl-Band zusammen. In wöchentlichen Battles treten siegegeneinander an. Wer wird der Sieger sein: Girl- oder Boy-Band?Produziert wird die neue Show von youngest Media Germany.Über RTL II:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das istRTL II. Der Münchener TV-Sender zeigt mit seinem Programm das Lebenin all seinen Facetten. Das macht RTL II zum deutschsprachigenReality-Sender Nr. 1. Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soapszeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Darüberhinaus unterhält RTL II mit den besten Serien und Spielfilmen. RTL IIspricht die Zuschauer auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit undauf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTL II UnternehmenskommunikationFranziska Hippe089 - 64185 6903franziska.hippe@rtl2.dewww.info.rtl2.deblog.rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell