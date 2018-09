München (ots) -"Die Wollnys" holen 8,9 % MA (14-49) und 15,0 % MA (14-29)- Bester Wert seit Juli 2015- Tagesmarktanteil von 6,0 % MADie vorrübergehende räumliche Trennung von Familie Wollny lockteam gestrigen Dienstagabend die Zuschauer vor die Bildschirme. SilviaWollny und ihre Großfamilie holten mit einer neuen Doppelfolge sehrgute 8,9 % MA (14-49) und hervorragende 15,0 % MA in der jungenZielgruppe (14-29 Jahre).Insgesamt sahen bis zu 1,15 Mio. Zuschauer gesamt die beliebte RTLII Doku-Soap. Die gestrige Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklichgroße Familie!" konnte mit diesen Werten die beste Quote seit Juli2015 holen.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,0 %MA (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 05.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell