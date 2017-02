RTL II: Vier mal geballte Frauenpower am Freitagabend (FOTO)

München (ots) -Sendetermin: Freitag, 10. Februar ab 20:15 Uhr bei RTL IIRTL II präsentiert mit "Lara Croft: Tomb Raider", "3 Engel fürCharlie - Volle Power", "Everly - Die Waffen einer Frau" und "Nikita"gleich vier actiongeladene Blockbuster mit weiblicher Starbesetzung."Lara Croft: Tomb Raider" USA, GB 2001: Regie: Simon West Diebildhübsche Archäologin Lara Croft (Angelina Jolie) sammelt mystischeGegenstände. Als sie in ihrer Villa eine alte Uhr findet, wird ihrEntdeckerdrang geweckt: Mit Hilfe des Artefakts kann die Zeitmanipuliert werden. Allerdings weiß auch der Geheimbund derIlluminati um die übernatürlichen Kräfte und es beginnt einegefährliche Jagd um die ganze Welt."3 Engel für Charlie - Volle Power" USA 2003; Regie: McG Zweiwertvolle Ringe mit streng vertraulichen Informationen über dasgeheime Zeugenschutzprogramm der US-Regierung wurden entwendet.Charlies Engel, die Privatermittlerinnen Dylan (Drew Barrymore),Natalie (Cameron Diaz) und Alex (Lucy Liu) sollen den Fall lösen undstoßen im Laufe der Ermittlungen selbst an ihre Grenzen.DEUTSCHE FREE-TV-PREMIERE "Everly - Die Waffen einer Frau" USA2014; Regie: Joe Lynch Als die Tarnung der FBI-Agentin Everly (SalmaHayek) auffliegt, setzt ein Yakuza-Boss eine Armee von Profikillernauf sie an. Doch die junge Frau weiß sich zu wehren..."Nikita" F 1990; Regie: Luc Besson Bei einem Raubüberfallerschießt die drogensüchtige Nikita (Anne Parillaud) einenPolizisten. Sie wird festgenommen und vor die Wahl gestellt:Todesstrafe oder Spezialausbildung zur Geheimagentin im Auftrag derRegierung. Nikita wählt das Leben als Killerin. Das geht solange gut,bis sie sich in den Kassierer Marco verliebt.Sendetermine am Freitag, 10. Februar:20:15 Uhr "Lara Croft: Tomb Raider"22:05 Uhr "3 Engel für Charlie - Volle Power"00:10 Uhr "Everly - Die Waffen einer Frau"01:50 Uhr "Nikita"Pressekontakt:RTL II KommunikationFrank Nette089 - 64185 6503frank.nette@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell