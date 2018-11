RTL II: Top-Quoten für Sonderprogrammierung am Sonntag (FOTO)

München (ots) -"X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück" 8,7 % MA (14-49 Jahre)- Mit 7,7 % Tagesmarktanteil (14-49 Jahre) und 12,0 % MA (14-29Jahre) - bester Sonntag seit 2013 und 2001Gestern feierte die Mystery-Reihe "X-Factor" ihr 20-JährigesJubiläum. Dies nahm RTL II zum Anlass um der Kultserie aus den 90erneinen ganzen Tag zu widmen und zwei neue Folgen zu produzieren: ImSchnitt erzielte "X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück" starke 8,7% MA bei den 14-49-Jährigen und gute 16,3 % MA in der jungenZielgruppe. Die Sendung mit Moderator Detlef Bothe lockte 1,24 Mio.Zuschauer gesamt vor die Bildschirme.Zur Einstimmung auf "X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück"zeigte RTL II tagsüber Wiederholungen der Kultserie und das mitErfolg: Mit 7,7 % Tagesmarktanteil (14-49 Jahre) wurde derquotenstärksten Sonntag seit dem 4. August 2013 erzielt. In derjungen Zielgruppe waren es sehr gute 12,0 % MA - das ist der besteWerte seit dem 11. November 2001.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,7 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 04.11.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.debildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell