München (ots) -- Finale "Love Island": 9,1 % MA (14-49 Jahre) und 17,6 % MA (14-29Jahre)- Erfolgreiche zweite Staffel mit durchschnittlich 9,2 % MA (14-49Jahre)- Rekordwerte mit 12,1 % MA (14-49 Jahre) und 26,5 % MA (14-29Jahre)Am gestrigen Montagabend endete die zweite Staffel von "LoveIsland" mit dem verliebten Gewinnerpärchen "Tracellino" (Tracy undMarcellino)und starken Quoten: Mit 9,1 % MA überzeugte dieDating-Show in der Late Prime bei den 14-49-Jährigen und 17,6 % MA inder jungen Zielgruppe (14-29 Jahre).Die zweite Staffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahreLiebe" begeisterte die Zuschauer über den gesamten dreiwöchigenAusstrahlungszeitraum: Im Durchschnitt erzielte das Formaterfolgreiche 9,2 % MA in der werberelevanten Zielgruppe und starke18,3 % MA bei den 14-29-Jährigen. Insgesamt verfolgten bis zu 1,11Mio. Zuschauer gesamt die Suche der Islander nach der einzig wahrenLiebe. Darüber hinaus verzeichnete die Dating-Show in dieser Staffelneue Rekordwerte mit überragenden 12,1 % MA in der Zielgruppe 14-49Jahre und 26,5 % MA bei den 14-29-Jährigen.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,2 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 01.10.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell