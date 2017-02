RTL II: Starker Freitag mit Ghostbusters und den Vorabend-Soaps

München (ots) - Voll auf die Zwölf! RTL II punktet am Freitagabendmit den 80er-Jahre Spielfilm-Klassikern der "Ghostbusters"-Reihe.Zudem sichern die guten Ergebnisse der Soaps "Köln 50667" und "Berlin- Tag & Nacht" dem Sender einen hervorragenden Marktanteil von 7,7Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.Mit 9,0 und 9,2 Prozent MA (14-49) für "Ghostbusters" und"Ghostbusters II" spielt RTL II am Freitagabend in Liga eins derdeutschen TV Sender. Auch bei den jungen Zuschauern (14-29) punktendie 80er-Jahre-Klassiker mit 13,4 bzw. 13,0 Prozent auf ganzer Linie.Bereits am Vorabend erzielten die Soaps "Köln 50667" und "Berlin -Tag & Nacht" mit 9,5 und 9,4 Prozent MA tolle Werte.Pressekontakt:kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell