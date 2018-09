München (ots) -- Quotenerfolg für den Auftakt des interaktiven Dating-Formats- 14,3 % MA (14-29) bzw. 7,8 % MA (14-49)- Sehr gute Werte für Facebook Live-SendungAm gestrigen Montagabend punktete RTL II zur besten Sendezeit mitdem Auftakt der interaktiven Dating-Show "Love Island - Heiße Flirtsund wahre Liebe".In der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen holte das Formatstarke 14,3 % MA, bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gute 7,8 ProzentMA und konnte somit die Vorjahreswerte sogar noch übertreffen. Bis zu1,20 Mio. Zuschauer wollten die elf neuen Singles kennenlernen.Der Einzug der Islander in die Liebesvilla zog die Zuschauer nichtnur vor die Fernsehbildschirme, auch digital fand das Format großenZuspruch: Das After Show-Special "Aftersun - Der Love Island Talk mitChethrin" wurde im Facebook Livestream über 41.000 mal abgerufen.Insgesamt erzielte RTL II einen Tagesmarktanteil von 10,6 Prozent(14-29) bzw. 6,4 Prozent (14-49)."Love Island" ist dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr und montagsin der Primetime bei RTL II zu sehen. Weitere Informationen gibt esunter rtl2.de.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt10.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell