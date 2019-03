Finanztrends Video zu



München (ots) -- "Hartes Deutschland" mit 8,6 % MA (14-49 Jahre) und 10,0 % MA(14-29 Jahre)- "Der Jugendknast" mit 9,0 % MA (14-49 Jahre) und 10,8 % MA(14-29 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 5,8 %Einmal mehr überzeugen die Reportagen bei RTL II: Zur bestenSendezeit erzielte eine neue Folge "Hartes Deutschland - Leben imBrennpunkt" 8,6 % MA bei den 14-49-Jährigen und 10,0 % MA in derjungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Das von der SPIEGEL TV GmbHproduzierte Format hielt somit das starke Niveau der Vorwoche underreichte zudem bis zu 1,69 Mio. Zuschauer gesamt zur Prime Time.Auch im Anschluss waren Reportagen bei RTL II gefragt: "DerJugendknast - Deutschlands jüngste Verbrecher" schlug mit 9,0 % MA(14-49 Jahre) und 10,8 % MA (14-29 Jahre) in der Late Prime zu Buche.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,8 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 28.03.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell