München (ots) -"Dickes Deutschland" mit 6,9 % MA (14-49 Jahre) und 8,1 % MA(14-29 Jahre)- Daily Soaps mit guten Werten am Vorabend- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,0 %Quotenstarker Abschied der Sozialreportage "Dickes Deutschland -Unser Leben mit Übergewicht": Die vierte Folge erzielte überzeugende6,9 % MA in der klassischen Zielgruppe 14-49 Jahre und 8,1 % MA beiden 14-29-Jährigen. Bis zu 1,65 Mio. Zuschauer gesamt interessiertensich für das von der Talpa Germany GmbH produzierte Format.Bereits am Vorabend überzeugten die Daily Soaps mit guten Werten:Krass Schule kam auf gute 6,5 % MA (14-49 Jahre) und 13,7 % MA in derjungen Zielgruppe (14-29 Jahre). "Köln 50667" erzielte 8,6 % MA(14-49 Jahre) und 15,0 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre).Danach holte "Berlin - Tag & Nacht" 8,2 % MA (14-49 Jahre) und 13,3 %MA bei den 14-29-Jährigen.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,0 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 9.5.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.