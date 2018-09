RTL II: Silvia Wollny erfährt ein süßes Geheimnis (FOTO)

München (ots) -Hallo Ratheim, auf Wiedersehen Neuss- Doppelfolge am Mittwoch, 12. September 2018, um 20:15 Uhr beiRTL IINach einem langen und nervenaufreibenden Umzug lebt GroßfamilieWollny nach 17 Jahren in Neuss, nun endlich im ländlichen Ratheim.Das alte Domizil steht leer und eignet sich als perfektePartylocation. Zumindest hat sich das Tochter Lavinia so gedacht -doch da hat Silvia noch ein Wörtchen mitzureden. Silvia nutztaußerdem einen freien Tag, um mit Loredana ein "Von Frau zuFrau"-Gespräch zu führen, denn sie hat einen süßen Verdacht...Den großen Umzug haben die Wollnys bereits hinter sich. Seit einpaar Tagen wohnen Silvia, Harald und die jüngsten Kids nun im neuenHaus in Ratheim. Um an beiden Baustellen effektiv arbeiten zu können,muss die Familie sich aufteilen.Das passt Tochter Lavinia gut, denn sie möchte ihren 18tenGeburtstag gebührend im alten Neusser Wollny-Haus feiern. Das gehtSilvia gehörig gegen den Strich! Maximal fünf Leute darf Laviniaeinladen, eine große Party ohne ihre Aufsicht geht gar nicht. Laviniahat da allerdings ganz andere Pläne und versucht ihre "Abriss-Party"hinter Silvias Rücken zu planen. Ob das wohl gut geht?Silvia hat genug vom ganzen Stress und Chaos. Um den Kopf malwieder freizubekommen, unternimmt sie mit Enkelin Celina und TochterLoredana einen Ausflug in einen nahegelegenen Tierpark. Silviavermutet, dass Loredana verliebt ist. Wird der Teenager ihrer Muttervon ihrem süßen Geheimnis erzählen?Ausstrahlung der Doppelfolge am Mittwoch, 12. September 2018 um20:15 Uhr bei RTL II.Pressekontakt:RTL II KommunikationStefanie Reichardt089 - 64 185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell