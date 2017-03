München (ots) -- RTL II zeigt die neue Staffel von "Prison Break" nur vier Tagenach US-Start als deutsche Erstausstrahlung!- "The Last Ship" wurde von Michael Bay ("Pearl Harbour","Transformers") produziert und wird als deutscheFree-TV-Premiere gezeigt- Sendestart ab Samstag, 08. April 2017, 20:15 UhrDer größte Ausbruch steht noch bevor: "Prison Break" ist zurückmit brandneuen Folgen! Mit diesem außergewöhnlichenProgramm-Highlight und der spannenden Action-Serie "The Last Ship"von Michael Bay geht der starke Serien-Samstag bei RTL II ab dem 08.April 2017 weiter. Serienfans dürfen sich auf den bisherspektakulärsten, perfekt ausgetüftelten Gefängnis-Coup sowie aufSerien-Action in Blockbusterqualität freuen.Die nahezu zeitgleiche Erstausstrahlung der Action-Serie "PrisonBreak" in den USA und Deutschland ist ein ganz besonderes Highlight:Die Deutschlandpremiere am 08. April bei RTL II erfolgt nur vier Tagenach dem Start in den USA. Die neun Episoden der brandneuen Staffelvereinen den Original-Cast, die Handlung knüpft an die ersten vierStaffeln an und ist zugleich für Neueinsteiger konzipiert.In den neuen Folgen kehren die Hauptdarsteller der Originalseriezurück, um sich rasanten Abenteuern an spektakulären Schauplätzen aufder ganzen Welt zu stellen. Um ihren totgeglaubten Gefährten MichaelScofield (Wentworth Miller) aus einem brutalen Gefängnis im Jemen zubefreien, schmieden sein Bruder Lincoln Burrows (Dominic Purcell),seine Ex-Frau Sara (Sarah Wayne Callies), und seine altenWeggefährten Sucre und C-Note (Amaury Nolasco, Rockmond Dunbar) einenhochgefährlichen Plan."The Last Ship" beruht auf dem gleichnamigen postapokalyptischenRoman von William Brinkley aus dem Jahr 1988: Eine weltweiteVirus-Erkrankung hat 80% der Erdbevölkerung ausgelöscht. Die Welt istaus den Angeln gehoben, unter den Überlebenden herrscht Chaos.Regierungen existieren nicht mehr, Krieg und Zerstörung haben dieErde verwüstet. Unter diesen Vorzeichen geben Tom Chandler (EricDane, "Grey's Anatomy"), der Kapitän des amerikanischen ZerstörersUSS Nathan James, und seine Crew alles, um die Biologin Dr. RachelScott (Rhona Mitra, "Doomsday", "Boston Legal") bei der Suche nacheinem Heilmittel zu unterstützen und die Menschheit vor dem Untergangzu retten."Prison Break"Exklusive Deutschlandpremiere der neuen Staffel ab Samstag, 08.April, 20:15 Uhr bei RTL II und RTL II YOU."The Last Ship"Free-TV-Premiere der ersten Staffel am Samstag, 08. April, 21:15Uhr in Doppelfolgen bei RTL II.Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung bei www.tvnow.dezum Abruf bereit.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deRTL II ProgrammkommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell