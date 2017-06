München (ots) -- Kult-Comedy mit Rick Moranis, Bill Pullman und John Candy- Sendetermin: Samstag, 10. Juni 2017 um 20:15 Uhr bei RTL IILord Helmchen (Rick Moranis) hat den Auftrag, die Prinzessin desNachbarplaneten zu entführen, um von dort frische Luft zu erpressen.Doch Lone Starr (Bill Pullman) setzt mit Hilfe des Weisen Yoghurtalles daran, diesen Plan zu vereiteln. Mel Brooks zündet in seinerrespektlosen Abrechnung mit "Star Wars" und dem Science-Fiction-Genreeinen Gag nach dem anderen und kann sich dabei auf Comedy-erfahreneDarsteller, inklusive ihm selbst, verlassen.Die respektlose Abrechnung mit dem Weltraum-Genre parodiert zwarvor allem die klassische "Krieg der Sterne"-Trilogie, nimmt aber auch"Star Trek" und Science-Fiction-Filme wie "Alien", "2001 - Odyssee imWeltraum" und "Planet der Affen" auf die Schippe. Selbst vorKlassikern wie "Der Zauberer von Oz", "Die Brücke am Kwai" und sogar"Dumbo" schreckt Drehbuchautor und Regisseur Mel Brooks nicht zurück.Gleichzeitig ist das Multitalent in einer Doppelrolle auch alsDarsteller zu sehen, er spielt Präsident Skroob und den WeisenYoghurt.Als tollpatschiger Oberbefehlshaber Lord Helmchen brilliert RickMoranis, der sich vor allem durch Komödien wie "Ghostbusters - DieGeisterjäger", "Der kleine Horrorladen", "Liebling, ich habe dieKinder geschrumpft" und "Familie Feuerstein" einen Namen gemacht hat.1997 steht der Kanadier nach über zehn Jahren im Filmgeschäft dasletzte Mal vor der Kamera, um sich dann als alleinerziehender Vaterganz auf seine Kinder konzentrieren zu können.Als sein Gegenspieler Lone Star ist Bill Pullmann zu sehen. Derstudierte Regisseur wirkt zunächst in verschiedenenTheaterproduktionen als Schauspieler mit, bevor er neben Bette Midlerund Danny DeVito in "Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs.Stone" seinen Durchbruch beim Film hat. Weitere große Rollen spielter in Hits wie "Caspar", "Während du schliefst" sowie "Lost Highway"und "Independence Day". Sein treuer "Möter" wird von dem 1994verstorbenen kanadischen Schauspieler John Candy verkörpert. Seinebekanntesten Rollen sind der gutmütige Rekrut Dewey in "Ich glaubmich knutscht ein Elch", der überforderte Onkel in "Allein mit OnkelBuck" oder auch Auftritte in "Kevin allein zu Haus" und "CoolRunnings - Dabei sein ist alles"."Mel Brooks' Spaceballs"(Spaceballs), USA 1987Mit Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy u.a.; Regie: Mel BrooksSendetermin: Samstag, 10. Juni 2017 um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationFrank Nette089 - 64185 6503frank.nette@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell