München (ots) -Die Dokumentationsreihe "Reeperbahn Privat!" startet mit gutenQuoten- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,0 % MADie neue Dokumentationsreihe "Reeperbahn Privat! - Das wahre Lebenauf dem Kiez" blickt hinter die Kulissen von Deutschlands wohlbekanntester Partymeile. Die Auftaktfolge erreichte am gestrigenDonnerstagabend 7,1 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49Jahre) sowie 10,4 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre). DieGeschichten rund um Hamburgs Rotlichtviertel verfolgten bis zu 1,45Mio. Zuschauer gesamt.Weitere Folgen von "Reeperbahn Privat! - Das wahre Leben auf demKiez" sind ab sofort donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTL II zu sehen.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,0 %MA (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 18.10.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell