RTL II im Oktober mit starken Herbst-Highlights

München (ots) -- "The Walking Dead" meldet sich gewohnt stark zurück- Erfolgreicher Neustart "Kleine Helden ganz groß!"- "Love Island" überzeugt digital und in der jungen Zielgruppe- 5,2 Prozent MA (14-49), 7,1 Prozent MA (14-29)Mit der emotionalen Doku-Soap "Kleine Helden ganz groß! - WennKinder kämpfen müssen" erreichte RTL II im Oktober die Herzen derZuschauer. "Love Island" ging mit einem große Finale zu Ende undkonnte sich im Digitalbereich noch kräftig steigern. Das Serien-Event"The Walking Dead" sorgte mit der siebten Staffel für erfreulicheWerte.Am 2. Oktober endete "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe".In der jungen Zielgruppe erreichte das große Finale der Dating-Show11,3 Prozent MA. Die schon zuvor herausragenden digitalen Wertekonnten bis zum Ende der Staffel noch gesteigert werden. Insgesamtwurde die App zur Sendung mehr als 265.000 Mal heruntergeladen, dieverschiedenen Inhalte erzielten während der zweiwöchigen Ausstrahlungder Show mehr als 20 Millionen Interaktionen. Bei TV NOW war "LoveIsland" mit mehr als 7 Millionen Videoviews das meist gestreamte RTLII-Format.Schauriges zu später Stunde: Mit der Free-TV-Premiere der siebtenStaffel des Serien-Highlights "The Walking Dead" verbuchte RTL II imOktober zahlreiche Erfolge. Mit durchschnittlich 7,2 Prozent MA wurdeknapp ein Prozentpunkt mehr als mit der Ausstrahlung der sechstenStaffel im vergangenen Jahr erreicht. Auch die Wiederholungen imNachtprogramm kamen mit durchschnittlich 8,7 Prozent MA sehr gut an.Die stärkste Folge der Staffel erreichte 13 Prozent bzw. 17,6 ProzentMA (14-29), bei den jungen Männern wurden bis zu 24,6 Prozent MAerzielt. Auch digital zeigte sich "The Walking Dead" stark: VomAusstrahlungsbeginn der 7. Staffel am 13.10. an wurden Inhalte zurSerie bei rtl2.de und TV NOW mehr als 1 Mio. mal aufgerufen.Am Mittwochabend setzt RTL II weiterhin auf authentischeDoku-Soaps. Besonders erfolgreich lief im Oktober der Neustart"Kleine Helden ganz groß! - Wenn Kinder kämpfen müssen". Dieemotionalen Geschichten berührten die Zuschauer und erreichten bis zu6,6 Prozent MA und 14,9 Prozent MA (14-29).Auch am Wochenende kann RTL II mit starken Eigenproduktionenpunkten. Das Helptainment-Format "Mein neuer Alter" erreichte amSonntagnachmittag bis zu 8,1 Prozent MA. Ebenfalls gut mit bis zu 7,7Prozent bzw. 8,9 Prozent MA liefen am Sonntag die Doku-Soaps "DerTrödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" und "Zuhause im Glück - UnserEinzug in ein neues Leben".Die Vorabend-Soap "Köln 50667" erreichte im Oktober bis zu 11,0Prozent MA, bei den 14-29-Jährigen lag der Spitzenwert bei 21,0Prozent MA. "Berlin - Tag & Nacht" erzielte bis 11,0 Prozent MA bzw.25,1 Prozent MA in der jungen Zielgruppe. Die Spitzenwerte der "RTLII News" um 20:00 Uhr lagen im vergangenen Monat bei 8,0 Prozent und15,7 Prozent (14-29) MA.