RTL II im Oktober: Quotenanstieg gegenüber Vorjahr setzt sich fort

München (ots) -- Neue und bekannte Sozialdokumentationen bewegen die Zuschauer- Junge Formate überzeugen on air und bei YouTube- Monatsschnitt von 5,6 Prozent liegt deutlich über demVorjahreswertMit einem attraktiven Mix aus gesellschaftlich relevantenDokumentationen, jungen Unterhaltungsformaten und US-Fiction hat RTLII den positiven Quotentrend der vergangenen Monate fortgeführt. Auchnach dem Medien-Event "Love Island", dessen zweite Staffel am 1.Oktober mit starken 9,4 % Marktanteil endete, erreichte der Sender inder werberelevanten Zielgruppe 14-49 einen sehr guten Monatsschnittvon 5,6 % MA. Das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als im Oktober 2017.Die Highlights im Einzelnen:-- Erfolgreicher Start für drei neue Doku-Formate:- "Reeperbahn privat" bis zu 8,3 % MA- "Armes Deutschland - Deine Kinder" bis zu 9,4 % MA- "Abgestempelt!? - Armut in Deutschland" mit Hans Sarpei 7,3 %MA- Jahresbestwert von 13,4 % MA für "Hartz und herzlich" (14-49).Bei der jungen Zielgruppe 14-29 erreichte das Format mit der"Rückkehr in die Benz-Baracken" den besten Wert seit Sendestart:22,3 % MA.- Hohe Online-Reichweiten erzielten die Soap "Krass Schule - Diejungen Lehrer" und "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt". DerYouTube-Channel der Ratgeberserie zählte im Oktober 25 MillionenAufrufe. Der Mitte September gestartete YouTube-Kanal "KrassSchule" kommt bereits auf 32 Millionen Aufrufe. Auch on airschaffte "Krass Schule" die besten Marktanteile seit Formatstartim April: bis zu 9,8 % MA (14-49) und bis zu 20,9 % bei den14-29-Jährigen.- Erstklassige Fiction rundet die positive Oktober-Bilanz ab:Staffel 8 von "The Walking Dead" endete mit dem Staffelbestwertvon 10,4 % MA (14-49). Erfolgreichster Spielfilm des Monats war"Cast Away" mit 9,4 % MA (14-49).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK/VideoScope 1.1,Marktstandard TV, 01.10.-31.10.2018, vorläufig gewichtet 27.10.-30.10.2018. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten aufdie 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II UnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904lothar.derichs@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporateOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell