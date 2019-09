München (ots) -Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL IIDanilo im Gefühlschaos: Völlig unverhofft kuschelt sich die süßeMelissa in den Morgenstunden zu ihm ins Bett. Auch die schüchterneLisa möchte endlich ein Couple an ihrer Seite wissen und nimmtdeshalb zwei der drei Granaten genauer unter die Lupe. Inmitten derFlirt-Vibes sorgt der überraschende Auszug von Dennis für großeTrauer bei den Islandern. Mischa und Ricarda jubeln über die dieNacht in der Privat-Suite.Melissas liebevolle Kuschel-Attacke am Morgen hat den charmantenItaliener beeindruckt. Er spricht von einer Weltpremiere, da Melissazum ersten Mal auf ihn zugekommen ist. Allerdings gesteht er seinemBro, dem temperamentvollen Yasin, dass er Dijana einfach nicht ausseinem Kopf bekommt. Die beiden ahnen nicht, dass sie eineunfreiwillige Zuhörerin haben: die kölsche Frohnnatur Denise. Wirdsie das Männergeheimnis für sich behalten?Die hübsche Blondine Lisa hat das Single-Dasein auf derLiebesinsel satt und geht bei Granate Sidney in die Flirt-Offensive.Das attraktive Model ist nicht abgeneigt und die beiden nähern sichan. Auch Adonis Philipp hat den Jagdtrieb der sonst so schüchternenLisa geweckt und zeigt sich von ihren Flirtversuchen angetan.Große Trauer in der Villa: Dennis, der freiheitsliebendeWeltenbummler, hat sich bei seinem morgendlichen Workout eineVerletzung am Fuß zugezogen und muss "Love Island" ausgesundheitlichen Gründen leider verlassen. Kurz nach seinem Auszugsendet er den Islandern eine Videobotschaft und einen Abschiedsgruß.Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe: Die Islander brechen inTränen aus und suchen gegenseitig Halt in innigen Umarmungen. DieTrauer um den unvorhergesehenen Auszug von Dennis ist groß. Als Grußan den beliebten Islander tragen am Abend alle seine Hemden.Eine neue Nachricht sorgt bei den Islandern für eine willkommeneAbwechslung. Sie dürfen entscheiden für welches Couple sich die Türender Privat-Suite erneut öffnen. Die Wahl fällt einstimmig auf Mischaund Ricarda. Voller Vorfreude stürmt das Model das Ankleidezimmer undsucht sich die schönsten Dessous heraus. Währenddessen wird dermuskulöse Mischa von den Jungs frenetisch gefeiert, wie einen Königtragen sie ihn gemeinsam durch den Garten. Wie nah wird sich dasCouple in dieser Nacht kommen?"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr,dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL IIDie Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlosbei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einemEigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITVStudios Global Entertainment vertrieben.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationNora Fleckenstein089 - 64185 0nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell