RTL II im März: Erfolgreiche Doku-Soaps und frischer Wind in der Daytime

München (ots) -- 5,4 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen- 7,8 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen- Vorabend-Soaps punkten online und on demandMit einer starken Daytime, erfolgreichen Doku-Soaps undSpielfilmen begeisterte RTL II im März seine Zuschauer.Mit interessanten und abwechslungsreichen Doku-Soaps punktet RTLII an mehreren Abenden in der Woche beim TV-Publikum. "Die Reimanns -Ein außergewöhnliches Leben" und "Die Geissens - Eine schrecklichglamouröse Familie" erreichten im März am Montagabend bis zu 7,3 und6,6 Prozent MA. Am Dienstag trat "Der Trödeltrupp" in Aktion undholte bis zu 6,3 Prozent MA. "Die Babystation - Jeden Tag ein kleinesWunder" (bis zu 6,9 Prozent MA) bewegt am Mittwoch die Zuschauer mitemotionalen Geschichten. Ganz neu am Mittwochabend lief "Wir bekommenDein Baby - Promimütter helfen" mit bis zu 5,8 Prozent MA. Ebenfallsneu und erfolgreich im Programm am Donnerstag war "Extrem sauber -Putzteufel im Messie-Chaos" mit bis zu 6,8 Prozent MA.In der werktäglichen Daytime erreichten die beidenPublikums-Favoriten "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht"Spitzenwerte von 11,3 Prozent und 10,2 Prozent MA bzw. 26,0 Prozentund 19,8 Prozent bei den jungen Zuschauern (14-29). Ebenfalls gewohnterfolgreich lief "Hilf mir - Jung, pleite, verzweifelt..." mit bis zu9,2 Prozent und 18,3 Prozent (14-29) MA. Neue, frischeNachmittags-Formate wie "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" und"Schwestern - Volle Dosis Liebe" erreichten bis zu 6,4 Prozent und5,6 Prozent MA bzw. 10,6 und 11,5 Prozent MA 14-29. "Schwestern -Volle Dosis Liebe" entwickelte sich zum Hit bei TV NOW: Mit über eineMillion Videoaufrufen liegt die Soap im Ranking der On-Demand-Formateauf dem dritten Platz hinter "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht".Passend zum Start des neuen "Tomb Raider"-Kinofilms zeigte RTL IIim März die Klassiker "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege desLebens" und "Lara Croft: Tomb Raider". Die Actionfilme mit AngelinaJolie in der Titelrolle holten starke 8,2 und 6,1 Prozent MA. ZumOsterfest konnte RTL II mit dem spannenden Spielfilm "Gladiator" (6,8Prozent MA) beim Publikum landen.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt,01.03.-31.03.2018, vorläufig gewichtet 28.03.- 31.03.2018. Wenn nichtanders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell