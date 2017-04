RTL II im März: Erfolge mit starken Serien und Spielfilmen

München (ots) -- 5,7 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen- 8,4 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen- Vorabend-Soaps punkten online und on demandMit hochkarätigen Spielfilmen und Serien überzeugte RTL II im Märzüber den ganzen Monat.Im März trumpfte RTL II am Freitagabend wieder mit starkenSpielfilmen auf. Besonders hervorzuheben ist hier die "Zurück in dieZukunft"-Filmreihe, die mit 8,7 Prozent (Teil 1), 8,0 Prozent (Teil2) und 8,1 Prozent MA (Teil 3) an gleich drei Abenden starke Werteeinfuhr. Ebenfalls mit 8,9 Prozent und 7,7 Prozent MAüberdurchschnittlich liefen der Thriller "2 Fast 2 Furious" und dieAction-Komödie "Starsky & Hutch". Auch am Samstag und Sonntag trafRTL II mit Spielfilmen den Geschmack der Zuschauer. Hier sindbesonders das Drama "Die Queen" (8,3 Prozent MA), die Komödie"American Pie 2" (8,2 Prozent MA) und die Free-TV-Premiere "DieSchöne und das Biest" (7,0 Prozent MA) hervorzuheben.Mit hochkarätigen US-Serien entwickelt sich der Samstagabend fürRTL II mehr und mehr zum Erfolg. Die im März als deutscheFree-TV-Premiere gestartete sechste Staffel von "Game Of Thrones"erreichte in der Prime Time bis zu 7,6 Prozent MA und 12,5 Prozent MAin der jungen Zielgruppe (14-29). Im Anschluss überzeugte "TheWalking Dead" mit bis zu 8,4 Prozent MA und 15,2 Prozent (14-29). Diedeutsche TV-Premiere des US-Serienhits "Fear The Walking Dead"erreichte zu später Stunde bis zu 8,4 Prozent MA und 14,3 Prozent MA(14-29). Ab dem 08. April wird das Serien-Line-Up um zwei weitereerstklassige US-Produktionen erweitert: Die Deutschland-Premiere derneuen Folgen von "Prison Break" startet nur vier Tage nach derUS-Ausstrahlung bei RTL II. Anschließend zeigt der Münchner Senderdie spannende Action-Serie "The Last Ship".Am Vorabend zeigten sich die beiden RTL II-Soaps "Berlin - Tag &Nacht" und "Köln 50667" stark. "Berlin - Tag & Nacht" erreichte biszu 10,4 Prozent und 23,5 Prozent bei den jungen Zuschauern (14-29).Mit bis zu 10,2 Prozent und 22,2 Prozent (14-29) verzeichnete "Köln50667" Jahresbestwerte. Mit knapp vier Millionen Videoviews war "Köln50667" auch das erfolgreichste RTL II-Format auf denOnline-Plattformen (RTL II YOU, RTL2.de und TV NOW).Auch in der Sparte Doku-Soap war RTL II erfolgreich. "DieReimanns" erzielten mit neuen Geschichten aus ihrer neuen WahlheimatHawaii bis zu 7,4 Prozent MA und 8,4 Prozent MA bei den 14- bis29-Jährigen.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt,01.03.-31.03.2017, vorläufig gewichtet 28.03.- 31.03.2017. Wenn nichtanders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell