RTL II im Juli: erfolgreiches Wollny-Special, starke Freitags-Primetime

München (ots) -- Sozial-Dokus mit unverändert starker Performance- Daily Soaps stärken weiterhin Vorabend- Erfolgreicher Monat bei den 14-29-JährigenDer Juli war mit 5,1 % Monatsmarktanteil ein starker Monat.Besonders bei den jungen Zuschauern (14-29) konnte RTL II mit einemMarktanteil von 7,7% punkten. Hierzu trug u.a. das kurzfristigangekündigte mediale Großereignis rund um die Hochzeit von SarafinaWollny bei. Topwerte erzielten weiterhin die Sozial-Formate "ArmesDeutschland" und "Hartz und Herzlich". Auch der Vorabend ist bei derjungen Zielgruppe mit Werten über 20 Prozent Marktanteil bei denDaily Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" weiterhin sehrgefragt. Zudem performte der Freitagabend stark mit Hollywoodfilmen.Die Highlights des Monats im Einzelnen:Top-Reichweiten für "Wollny"-Special:"Die große Wollny-Hochzeit - Sarafina traut sich!": Der Höhepunktder langen TV-Erfolgsgeschichte erzielte überragende 9,6% bzw. 18,6%MA (14-29). 1,12 Mio. Zuschauer gesamt sahen das TV-Ereignis. Auch inden sozialen Medien erreichten die Hochzeits-Posts von RTL II aufFacebook über eine Million* Menschen.Sozial-Dokus weiter auf Erfolgskurs:- "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern?": meistgeschautesTV-Format im Juli bei RTL II mit bis zu 12,2 %. Auch bei denjungen Zuschauern (14-29) mit bis zu 20,2 % MA erfolgreich.- "Hartz und Herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken": bis zu9,7% bzw. 15,3% MA (14-29)Starker Vorabend mit Daily Soaps:- "Berlin - Tag & Nacht": 9,7 % bzw. 21,6 % MA (14-29)- "Köln 50667": bis zu 9,7 % bzw. 20,6 % MA (14-29)Starke Performance am Freitagabend mit starbesetzten Spielfilmen:- "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr": 9,6% bzw. 14,1% MA(14-29), starke 20,1% MA bei den Männern 14-29- "Der letzte Tempelritter" erzielte 11,5%, bei den männlichenTV-Zuschauern 17,5% MA (14-29)- "All Inclusive": 8,9% bzw. 11,4% MA (14-29)Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 01.07.-31.07.2019, vorläufig gewichtet 28.07.- 31.07.2019. Wennnicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis49-Jährigen. *Facebook Insights, Stand: 18.07.2019Über RTL II:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das istRTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten.RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1:Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierendeMenschen und bewegende Schicksale. Die "RTL II News" bieten jungeNachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mitunverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. DasMünchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an -überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen undEndgeräten.