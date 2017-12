RTL II: Herbstliche Programm-Highlights im November

München (ots) -- Jahresbestwerte für Vorabend-Soap "Köln 50667"- Sozialreportagen weiterhin gefragt- Erfolgreiche Doku-Soaps am Mittwoch- 5,3 Prozent (14-49), 7,6 Prozent (14-29) MonatsmarktanteilMit einer herbstlich-bunten Programmvielfalt präsentierte sich RTLII im November. Doku-Soaps wie "Auf Station - Die Kinderklinik"liefen ebenso erfolgreich wie die Sozialreportagen "Hartz & herzlich"und "Armes Deutschland". Die seit Wochen auf einer Erfolgswelleschwimmenden Vorabend-Soaps erreichten im November erneutSpitzenwerte.Bestwerte für "Köln 50667": Die Vorabend-Soap erreichte imNovember bis zu 12,8 Prozent MA und 27,3 Prozent MA (14-29). Dasbedeutet für beide Zielgruppen Rekordwerte für 2017. Kaum wenigererfolgreich lief "Berlin - Tag & Nacht" mit bis zu 12,7 Prozent MAund 26,2 Prozent MA in der jungen Zielgruppe. Auch bei TV NOW sinddie Publikumslieblinge sehr gefragt. Gegenüber dem Vormonaterreichten beide Soaps zwischen 32 und 34 Prozent mehr Video-Abrufe.Einfühlsame Sozialreportagen stoßen bei den RTL II-Zuschauernweiterhin auf großes Interesse. Die Reihe "Hartz & herzlich"erreichte 8,2 Prozent MA. Eine neue Folge von "Armes Deutschland -Stempeln oder abrackern" überzeugte mit 6,5 Prozent MA.Mit authentischen Doku-Soaps punktet RTL II besonders am Mittwoch."Auf Station - Die Kinderklinik" erreichte bis zu 7,6 Prozent MA undstarke 15,0 Prozent MA in der jungen Zielgruppe (14-29) Eine neueFolge "Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" erzielte 7,3Prozent MA und 13,1 Prozent (14-29). Auch "Babys - Kleines Wunder -großes Glück" holte mit bis zu 6,2 Prozent MA und 11,0 Prozent MA(14-29) gute Werte.Anhaltender Erfolg am Wochenende: "Mein neuer Alter" und "Zuhauseim Glück - Unser Einzug in ein neues Leben" erreichten am Nachmittagjeweils bis zu 7,5 Prozent MA. Auch "Der Trödeltrupp - Das Geld liegtim Keller" konnte mit bis zu 6,7 Prozent MA an die guten Werte desVormonats anknüpfen.Mit "R.E.D. - Älter. Härter. Besser." hatte RTL II einenhochkarätigen Hollywood-Blockbuster im Programm. Die Actionkomödiemit Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman und John Malkovich inden Hauptrollen holte in der Prime Time starke 8,1 Prozent MA.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt,01.11.-30.11.2017, vorläufig gewichtet 27.11.- 30.11.2017. Wenn nichtanders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell