München (ots) -Rick und Negan stehen sich Auge in Auge gegenüber- Die 8. Staffel erstmals im deutschen Free-TV- Das große Finale am Freitag, 19. Oktober 2018 ab 22:55 UhrRick oder Negan? Das ist die alles entscheidende Frage in deraktuellen Staffel von "The Walking Dead". Nach verheerendenSchlachten und bitteren Verlusten stehen sich die Kontrahenten Rickund Negan im nervenaufreibenden Finale Auge in Auge gegenüber. Werkann am Ende als Sieger hervorgehen und wer verliert alles?Im Sanctuary hat Simon einige Saviors um sich geschart, die ihnals neuen Anführer sehen wollen. Doch der totgeglaubte Negan istzurück. Wird er Simon seinen Ungehorsam verzeihen? Aaron versuchtweiterhin die Bewohner von Oceanside für den Kampf gegen Negan zugewinnen, denn nur gemeinsam können sie die Saviors bezwingen.Nach minutiösen Vorbereitungen steht der finale Schlag gegen Neganbevor. Doch auch die Saviors fahren schwere Geschütze auf und ihreÜbermacht scheint unbezwingbar. Im finalen Showdown stehen sich dieAnführer Rick und Negan auf freiem Feld gegenüber. Doch nur einerkann in diesem Krieg als Sieger hervorgehen.Die beiden finalen Folgen der 8. Staffel von "The Walking Dead"zeigt RTL II am Freitag, den 19. Oktober ab 22:55 Uhr