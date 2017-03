RTL II im Februar: Primetime-Erfolge mit Doku-Soaps und Spielfilmen

München (ots) -- Beste Freitags-Primetime seit April 2014- 5,3 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 49-JährigenMit einem abwechslungsreichen Programm setzte RTL II im FebruarAkzente. Als besonderer Erfolg erweis sich dieSpielfilm-Programmierung am Freitagabend: Mehrfach überzeugte RTL IIhier mit guten Werten.Am Freitagabend begeisterte RTL II mit hochwertigenSpielfilm-Highlights. Das Thriller-Doppelpack "Safe - Todsicher" und"Olympus Has Fallen" erreichte starke 10,1 und 9,9 Prozent MA. Mitden Grusel-Komödien "Ghostbusters - Die Geisterjäger" (9,0 ProzentMA), "Ghostbusters 2" (9,2 Prozent MA) und "Die Geistervilla" (11,4Prozent MA) gelang gleich ein dreifacher Erfolg. Und auch dieAction-Comedy "21 Jump Street" konnte mit 7,9 Prozent MA punkten. Miteinem durchschnittlichen Marktanteil von 7,3 Prozent in der Primetimeerzielte RTL II hier den besten Wert seit April 2014.Erfreulich verlief auch der Dienstagabend für RTL II. Neue Folgender Doku-Soap "Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben"erreichten bis zu 7,7 Prozent MA. Das neue Format "All Inklusive -Mit Kind und Kegel zur neuen Liebe" holte bis zu 6,1 Prozent MA.In der werktäglichen Daytime erreicht RTL II regelmäßig guteWerte. "Hilf mir... Jung, pleite, verzweifelt" holte bis zu 8,2Prozent MA und 16,5 Prozent in der jungen Zielgruppe (14-29).Ebenfalls gut liefen "Die Straßencops Süd - Jugend im Revier" mit biszu 7,6 Prozent MA (14-29: 10,7 Prozent) und "Die Wache Hamburg" mitbis zu 6,8 Prozent bzw. 12,4 Prozent MA (14-29). Die Vorabend-Soaps"Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" erreichten im Februar bis zu9,5 Prozent MA bzw. 9,4 Prozent MA. Bei den jungen Zuschauern (14-29)wurden hier Werte von 22,8 bzw. 17,4 Prozent MA erreicht. Um 20:00Uhr erzielte die "RTL II NEWS" bis zu 7,5 Prozent MA und 17,6 Prozent(14-29).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt,01.02.-28.02.2017, vorläufig gewichtet 26.02.- 28.02.2017. Wenn nichtanders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell