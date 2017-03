München (ots) - Sci-Fi-Komödie erreicht 7,9 Prozent Marktanteil6,4 Prozent MA für Dokumentation "Back To The Present"Erneuter Erfolg für den Spielfilm-Freitagabend bei RTL II. DieFantasy-Kultkomödie "Zurück in die Zukunft 2" erzielte bei dergestrigen Ausstrahlung 7,9 Prozent MA. Auch die anschließendeDokumentation "Back To The Present - Die Zukunft ist jetzt", in derdie fiktiven technischen Errungenschaften aus dem zweiten Teil der"Zurück in die Zukunft"-Filmreihe auf ihre Alltagstauglichkeituntersucht wurden, konnte mit 6,4 Prozent MA überzeugen.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt10.03.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationFrank Nette089 - 64185 6503frank.nette@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell