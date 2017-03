München (ots) -- 8,2 Prozent MA für "Zurück in die Zukunft 3"Am gestrigen Freitagabend präsentierte RTL II mit "Zurück in dieZukunft 3" den Abschluss der populären Filmreihe. Das Finale derTrilogie, in der Marty McFly mit seiner Zeitmaschine in den WildenWesten des Jahres 1885 reist, erzielte 8,2 Prozent MA.Schon die ersten beiden Teile erwiesen sich in den vergangenenWochen am Freitagabend als Erfolge für RTL II: "Zurück in dieZukunft" erreichte 8,9 Prozent MA, "Zurück in die Zukunft 2" holte7,9 Prozent MA.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt17.03.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationFrank Nette089 - 64185 6503frank.nette@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell