München (ots) -"Armes Deutschland - Deine Kinder" mit 8,4 % MA (14-49 Jahre) und10,4 % MA (14-29 Jahre)- "The Walking Dead" überzeugt zu später Stunde- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,7 % MAAm gestrigen Dienstagabend konnte RTL II einmal mehr mit seinenSozialdokumentationen punkten. Eine neue Folge von "Armes Deutschland- Deine Kinder" holte 8,4 % MA in der werberelevanten Zielgruppe(14-49 Jahre) sowie 10,4 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29Jahre). Bis zu 1,54 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten das Schicksalder 11-jährigen Laura und ihren Geschwistern.Im Anschluss erreichte "Armes Deutschland - Stempeln oderabrackern?" 8,1 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen sowie 7,5 %MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre).Zu später Stunde überzeugte auch die Free-TV-Premiere der achtenStaffel von "The Walking Dead": Während die erste Folge 6,3 % MA bei14-49-Jährigen und 8,5 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre)holte, steigerte sich die zweite Folge auf gute 7,9 % MA in derwerberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) sowie sehr gute 9,2 % MA beiden 14-29-Jährigen.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,7 %MA (14-49 Jahre).