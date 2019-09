RTL II im August: Sozial-Dokus und Daily-Soaps weiter stark

München (ots) - Mit Doku-Soaps wie "Das Messie-Team" undSozial-Dokus wie "Armes Deutschland" erreicht RTL II auch imSommermonat August überzeugende Werte. Freitags sind Spielfilmegefragt und im Vorabend überzeugen die Soaps "Köln 50667" sowie"Berlin - Tag & Nacht" - hier war am 7. August die 2.000 Folge zusehen.Die Highlights des Monats im Einzelnen:Glänzende Quoten mit Doku-Soaps:- Das Interesse an Doku-Soaps, die sich mit den Themen Hausputzund Aufräumen befassen, war in den vergangenen Wochen groß. "DasMessie-Team - Start in ein neues Leben" erreicht bis zu 8,3 %MA, "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" bis zu 7,2 %MA.Sozial-Dokus weiter stark:- Mit 10,3 % MA (14-49) zählt "Armes Deutschland - Stempeln oderAbrackern?" auch im Monat August zu den meist gesehenenSendungen bei RTL II.- "Hartz und herzlich - Die Eisenbahnsiedlung von Duisburg": biszu 7,1 % bzw. 10,8 % MA (14-29)Starker Vorabend mit Daily Soaps- "Köln 50667": bis zu 10,4 % bzw. 20,5 % MA (14-29)- "Berlin - Tag & Nacht": 9,8 % bzw. 22,4 % MA (14-29).- Die 2.000ste Folge der Soap "Berlin - Tag & Nacht" ist bislangauf TVNOW* die zweiterfolgreichste RTL II-Sendung des Jahres.Der YouTube-Clip zur Jubiläumsfolge ist der erfolgreichste Clipdes Monats auf dem "Berlin - Tag & Nacht"-Kanal** der Plattform.Beste Unterhaltung am Freitagabend mit Spielfilmen:- "Inside Man" mit 7,4 % MA- "96 Hours - Taken 2" erzielt 7,2 % MA- "Wanted" erreicht 7,1% MA, "Die Bourne Verschwörung" 6,7 % MAund "Bad Boys - Harte Jungs" läuft mit 6,2 % MADer Monatsmarktanteil im August beträgt 4,8 % (14-49 Jahre) und6,8 % (14-29 Jahre).Zum Tod von Ingo Kantorek:Der plötzliche Tod von Ingo Kantorek und seiner Frau Suzana hatbei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. RTL II und die Produktionsfirmafilmpool bedanken sich für die große Anteilnahme der Zuschauer. Nebenvielen Beileidsbekundungen haben uns zahlreiche Wünsche nach einerSondersendung für Ingo erreicht. Ende Oktober wird RTL II nach derletzten Sendung mit Ingo bei "Köln 50667" in der Primetime eineTribute-Sendung zur Ehrung und zum Gedenken an Ingo ausstrahlen.Mit Einnahmen der Sondersendung werden auch die beidengemeinnützigen Organisationen "Die Arche" und der "BundesverbandKinderhospiz", für die Ingo als Botschafter aktiv war, sowie seinSohn Dennis finanziell unterstützt. Wir glauben, dass diese Hilfe inIngos Sinne wäre.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 01.08.-31.08.2019, vorläufig gewichtet 28.08.- 31.08.2019. Wennnicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis49-Jährigen. * TVNOW, RTLi, Stand: 29.08.2019 ** YouTube Analytics,Stand: 29.08.2019Über RTL II:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das istRTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten.RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1:Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierendeMenschen und bewegende Schicksale. Die "RTL II News" bieten jungeNachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mitunverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. DasMünchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an -überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen undEndgeräten.Pressekontakt:RTL IIUnternehmenskommunikationSusanne Raidt089 - 64185 6902susanne.raidt@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporateOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell