München (ots) -- Deutschland dank RTL II im "Dirty Dancing"-Fieber- Jahresbestwerte für Baby-Doku-Soaps in der Primetime am Mittwoch- 5,4 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 49-JährigenEs war DAS große Highlight dieses Sommers: Mit einem "DirtyDancing"-Abend tanzte sich RTL II in die erste Liga der TV-Sender.Weitere Erfolge verzeichnete der Münchner Sender mit "CurvySupermodel" und den Baby-Doku-Soaps am Mittwochabend.Am 17. August verfielen die RTL II-Zuschauer dem "DirtyDancing"-Fieber. Zum 30-jährigen Jubiläum des Spielfilm-Klassikerspräsentierte RTL II einen ganzen Themenabend. "Dirty Dancing"erreichte dabei 11,6 Prozent MA und 1,98 Millionen Zuschauer gesamt.Mit 15,6 Prozent MA war RTL II an diesem Abend in der PrimetimeMarktführer bei den weiblichen Zuschauern. Der RTLII-Tagesmarktanteil lag bei 8,9 Prozent - der beste Wert seit dem 21.Oktober 2015. Im Anschluss zeigte RTL II das Special "Mein Babygehört zu mir! Die Dirty Dancing Doku". Auch hier gelang mit starken14,3 Prozent MA ein großer Erfolg. Der Spielfilm "Dirty Dancing 2"rundete mit 10,1 Prozent MA den erfolgreichen "Dirty Dancing"-Abendab.Einen schönen Erfolg verbuchte RTL II am Mittwochabend. Im Augusterreichte "Teenie Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" einen neuenJahresbestwert von 7,7 Prozent MA. Eine neue Episode von "DieBabystation - Jeden Tag ein kleines Wunder" holte 7,6 Prozent MA."Wunschkinder - Der Traum vom Babyglück" komplettierte daserfolgreiche Baby-Doku-Soap-Trio mit einem neuen Jahresbestwert von7,3 Prozent MA.Im August ging die zweite Staffel des Modelwettbewerbs "CurvySupermodel - Echt. Schön. Kurvig" zu Ende. Die neuen Folgen erzieltenbis zu 6,7 Prozent MA bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und biszu 15,8 Prozent MA bei den 14- bis 29-Jährigen. Bei den 14- bis29-jährigen Frauen wurden Spitzenwerte bis zu 18,8 Prozent MAerreicht. Auch auf rtl2.de und tvnow.de/rtl2 war "Curvy Supermodel"mit 1,4 Millionen Videoviews ein voller Erfolg.Auch bei hochsommerlichen Temperaturen im August zeigten sich dieRTL II Vorabend-Soaps gewohnt stark. "Berlin - Tag & Nacht" erzieltebis zu 11,7 Prozent MA und 21,7 Prozent in der jungen Zielgruppe(14-29). "Köln 50667" holte bis zu 10,4 Prozent und 20,1 Prozent MA(14-29).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt,01.08.-31.08.2017, vorläufig gewichtet 28.08.- 31.08.2017. Wenn nichtanders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Primetime: 20:15:00-23:14:59 Uhr.